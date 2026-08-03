New York Post: «Βράζουν» οι δρόμοι της Τεχεράνης - Έρχεται νέα εξέγερση κατά των μουλάδων

Η ιρανική επανάσταση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, καθώς οι ηγέτες των διαδηλώσεων προσπαθούν να εξοπλιστούν, σημειώνει η New York Post

Νατάσα Παυλοπούλου

New York Post: «Βράζουν» οι δρόμοι της Τεχεράνης - Έρχεται νέα εξέγερση κατά των μουλάδων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι δρόμοι της Τεχεράνης είναι σε ένταση λόγω δημόσιων εκτελέσεων, οικονομικής κρίσης και συνεχιζόμενου πολέμου, με επικείμενη επανάσταση κατά του καθεστώτος.
  • Οι διαδηλωτές οργανώνονται και εξοπλίζονται με αυτοσχέδια και πυροβόλα όπλα, προετοιμαζόμενοι για μια νέα, πιθανώς οπλισμένη εξέγερση.
  • Η έντονη καταστολή του Ιανουαρίου και η παρουσία ξένων μισθοφόρων εμποδίζουν προς το παρόν την ευρεία λαϊκή εξέγερση.
  • Ο πληθωρισμός, οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά και η οικονομική δυσχέρεια αυξάνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια κατά του καθεστώτος.
  • Μικρές διαδηλώσεις συνεχίζονται, με τον κίνδυνο να ξεσπάσει ευρύτερη εξέγερση να παραμένει υψηλός αν συνεχιστεί η καταστολή και η οικονομική κρίση.
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Οι δρόμοι του Ιράν «βράζουν» λόγω των δημόσιων εκτελέσεων, της οικονομικής κατάρρευσης και ενός πολέμου που μαίνεται εδώ και περισσότερους από πέντε μήνες, δήλωσαν στην εφημερίδα The Post αντικαθεστωτικές προσωπικότητες στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας για μία επικείμενη επανάσταση.

«Μια επανάσταση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε μέρα πλέον, οι άνθρωποι θέλουν εκδίκηση», δήλωσε ηγέτης των διαδηλώσεων, αναφερόμενος στην βάναυση καταστολή του καθεστώτος τον Ιανουάριο, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, σκότωσε 52.000 ανθρώπους .Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που δραστηριοποιείται στο Ιράν δήλωσε ότι ήδη γίνονται προετοιμασίες για την επόμενη εξέγερση και ότι ακτιβιστές από όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι αποφασισμένοι να καταβάλουν ένα τελικό, αποφασιστικό πλήγμα κατά του καθεστώτος.

Και οι δύο Ιρανοί μίλησαν με την εφημερίδα The Post μέσω μεταφραστή, αφού συνδέθηκαν σε ένα δίκτυο VPN. «Μελετάμε τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου, καθορίζοντας ποιες τακτικές λειτούργησαν και ποιες όχι. Αναλύουμε χάρτες για να προσδιορίσουμε τις ασφαλέστερες και πιο επικίνδυνες περιοχές για συγκέντρωση», είπε ο δημοσιογράφος.

Ισχυρίστηκε ότι η ιρανική αντίσταση έχει κρύψει ακατέργαστα όπλα και εργαλεία σε όλη τη χώρα - τούβλα, πέτρες, ξύλινα ρόπαλα, καρέκλες και ελαστικά που χρησιμοποιούνται για να μπλοκάρουν τους δρόμους - περιμένοντας την ημέρα που ο κόσμος θα βγει ξανά στους δρόμους.

Μικρές ομάδες εργάζονται κρυφά για να προμηθευτούν πυροβόλα όπλα και να τα διανείμουν στους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας όπλα που είναι αποθηκευμένα σε ιδιωτικά σπίτια και έχουν εισαχθεί λαθραία από το εξωτερικό, ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της διαμαρτυρίας. Δεν διευκρίνισαν ποιος θα παρείχε αυτά τα όπλα. «Όταν βγήκαμε στους δρόμους τον Ιανουάριο, ήμασταν σαν αρνιά για σφαγή. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ χρησιμοποιούσαν πυρά που δεν μπορούσες να πιστέψεις. Οι δρόμοι ήταν σαν νεκροταφείο, πτώματα παντού, οι δρόμοι ήταν κόκκινοι από το αίμα», είπε, ανίκανη να συγκρατήσει την οργή και τη θλίψη της.

Προειδοποίησε τις δυνάμεις του καθεστώτος: «Την επόμενη φορά που θα βγούμε, θα βγούμε οπλισμένοι». Το τραύμα από τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, όπου χιλιάδες άοπλοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από το καθεστώς, είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έχει ξεσπάσει ακόμη λαϊκή εξέγερση, ισχυρίστηκαν και οι δύο Ιρανοί. «Όλοι έχουν χάσει κάποιον», είπε ο επικεφαλής της διαμαρτυρίας.

Επίσης, η επανάσταση εμποδίζεται από τους ξένους μισθοφόρους που έχει φέρει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης από χώρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.«Βγάζουν ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους ενώ οδηγούν και τους ερευνούν, όπως και τα οχήματά τους», είπε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος.

«Περιφέρονται στη χώρα μας σαν να είναι οι ντόπιοι και εμείς οι ξένοι εισβολείς. Αντί να υπερασπίζεται τους ουρανούς μας, το καθεστώς αποφάσισε να ξεκινήσειθ πόλεμο με τους ίδιους τους πολίτες του», δήλωσε ο επικεφαλής των διαδηλώσεων.

Ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε επίσης ότι το καθεστώς έχει καταφύγει στον οπλισμό εφήβων — μερικών μόλις 13 ή 14 ετών — για να περιπολούν γειτονιές. «Αυτή είναι μια τραγωδία που αναμένεται να συμβεί», είπε.

Ο πόλεμος έχει επίσης δημιουργήσει αβεβαιότητα στην περιοχή, με τους ακτιβιστές να μην είναι σίγουροι για το πόσο μακριά θα φτάσουν τελικά οι ΗΠΑ στις επιθέσεις τους εναντίον του καθεστώτος και των περιουσιακών του στοιχείων - αν και ο πρόεδρος Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου δήλωσε ότι σταμάτησε την τελευταία επίθεση που ήταν στα σκαριά, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαινόταν να κατευθύνονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι ρωγμές στο καθεστώς αρχίζουν ήδη να φαίνονται, καθώς έως και 2.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στο Ισφαχάν για να διαμαρτυρηθούν για τους δημόσιους απαγχονισμούς των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών Αμπολφάζλ Σεπάχι Μπαντζανί και Αμίρ Χοσεΐν Σαφάρι Χοσεϊναμπαντι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός οδηγεί επίσης σε εκτεταμένες αναταραχές.Ο πληθωρισμός που είναι στα ύψη καθώς και οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στις νότιες περιοχές της χώρας, τροφοδοτούν επίσης την οργή των πολιτών κατά των μουλάδων, ανέφερε ο δημοσιογράφος.«Ακόμα και οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης παραλείπουν ένα ή δύο γεύματα την ημέρα, υπάρχουν τρόφιμα στα ράφια των παντοπωλείων, αλλά κανείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά για να τα αποκτήσει», είπε.

Κανένας από τους Ιρανούς δεν μπορεί να πει ακριβώς πότε θα ξεσπάσει μια εκτεταμένη εξέγερση, αλλά αν οι εκτελέσεις και η καταστολή συνεχιστούν και η οικονομία δεν βελτιωθεί, οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει τη σπίθα.«Γνωρίζουμε το διακύβευμα, είτε το καθεστώς θα φύγει, είτε εμείς», είπε ο ηγέτης των διαδηλώσεων.

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