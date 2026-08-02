Σύγκρουση ελικοπτέρων: Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στον αέρα - Τι δείχνει το βίντεο

Snapshot Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell 214 σημειώθηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα και να ακουμπά το στροφείο του άλλου που πετούσε χαμηλότερα.

Από τη σύγκρουση, το ελικόπτερο που βρισκόταν χαμηλότερα φέρεται να έχασε το στροφείο, τυλίχτηκε στις φλόγες και συνετρίβη.

Ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης τόνισε ότι απαγορεύεται το συντονιστικό ελικόπτερο να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα πυροσβεστικά και πως πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του δεύτερου ελικοπτέρου.

Ο αεροναυπηγός Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης εξήγησε ότι το ένα ελικόπτερο συνετρίβη μετά από έκρηξη, ενώ το άλλο παρέμεινε υπό έλεγχο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Το ατύχημα χαρακτηρίστηκε ως «ένα θαύμα και μια τραγωδία» λόγω της διαφορετικής τύχης των δύο ελικοπτέρων μετά τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Υπό διευρεύνηση παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell 214 ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο – Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

Οι εθνικότητες των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν:

Ένας Δανός και ένας Έλληνας έχουν βρεθεί χωρις τις αισθήσεις τους

Ένας Βρετανός και ένας Έλληνας οι διασωθέντες

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Τι ανέφερε ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης

Μία πρώτη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν το αεροπορικό ατύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που έγινε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή προσπάθησε να δώσει ο εμπειρογνώμονας και πιλότος Παντελής Φραγκούλης σε δηλώσεις του στο Mega.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Φραγκούλης πρόκειται για ένα τραγικό λάθος που αποτυπώνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο αέρα, αν επιβεβαιωθεί ότι ένα εξ αυτών ήταν συντονιστικό. Αυτό γιατί απαγορεύεται συντονιστικό ελικόπτερο να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού και ελιγμούς για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε προτού καταλήξει ο κ. Φραγκούλης πρέπει να διευκρινιστεί από την Πυροσβεστική ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου, αν ήταν συντονιστικό ή αν ήταν και αυτό πυροσβεστικό.

Δείτε το βίντεο του Mega με τις δηλώσεις του πιλότου και εμπειρογνώμονα Παντελή Φραγκούλη:

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

Την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σχολίασε μιλώντας στο OPEN o γνωστός αεροναυπηγός Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Καραϊωσηφίδης, τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο αέρα κατέπεσαν με διαφορετικό τρόπο. Όπως σημείωσε ένα ελικόπτερο συνετρίβη και κ κατέπεσε σε συντρίμμια ενώ στο άλλο ο χειριστής είχε τη δυνατότητα ελέγχου.

Το πρώτο ελικόπτερο συνετρίβη στον αέρα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Όπως εξήγησε, το ατύχημα σημειώθηκε όταν τα πέδιλα του ελικοπτέρου που ήταν ψηλότερα ακούμπησαν το στροφείο του ελικοπτέρου που ήταν χαμηλότερα με αποτέλεσμα να παρασυρθεί το κιβώτιο μετάδοσης και οι δύο κινητήρες με αποτέλεσμα να προκληθεί τουλάχιστον μία έκρηξη. Ότι απέμεινε από την έκρηξη κατάληξε στο έδαφος σε συντρίμμια.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άλλο ελικόπτερο. Όπως σημείωσε το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση στον αέρα παρέμεινε αυτούσιο με τον χειριστή του να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του, ο οποίος κατάφερε τη συνέχεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

«Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα θαύμα και μία τραγωδία από την άλλη», σημείωσε κατά τις δηλώσεις του ο κ. Καραϊωσηφίδης αναφορικά με το αποτέλεσμα της σύγκρυσης των δύο ελικοπτέρων.

Δείτε το βίντεο του OPEN με τις δηλώσεις του αεροναυπηγού Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη:

Αντιπτέραρχος ε.α.: «Κανείς δεν είδε κανένα με αποτέλεσμα το ατύχημα»

Μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που σημειώθηκε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή, έκανε και ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Βασίλης Βρεττός με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Βρεττός ξεκίνησε αναφέροντας πως σε κάθε ατύχημα ή δυστύχημα υπάρχει μία αλυσίδα γεγονότων που κάθε κρίκος συμβάλει στο τελικό αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Βρεττός, από μία πρώτη ανάλυση του βίντεο της στιγμής της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων φαίνεται ότι οι χειριστές τους δεν είχαν οπτική επαφή. Όπως εξήγησε, το ένα ελικόπτερο (αυτό που ήταν ψηλότερα) ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το ελικόπτερο που ήταν από κάτω καθώς δεν είχε οπτική επαφή.

Αντίστοιχα, ο χειριστής του αλλου ελικοπτέρου, όπως φαίνεται κάνει μία μικρή στροφή προς τα δεξία λίγο πριν τη σύγκρουση η οποία πιθανώς να έκανε πιο ευμενείς τις συνθήκες του ατυχήματος. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χειριστής δεν είχε οπτική επαφή.

«Κανείς δεν είδε κανέναν, με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο πτέραρχος ε.α. σημείωσε ότι προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια πίσω από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων προκιεμένου να διευκρινιστεί τι ρόλο έπειαξε ο κάθε κρίκος όπως π.χ.: ποιος έκανε τον συντονισμός, γιατί τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο ύψος, υπήρχει διαχωρισμός των ελικοπτέρων και αν ναι ποιος ήταν αυτός.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ με τις δηλώσεις του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία, Βασίλη Βρεττού:

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