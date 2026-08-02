Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Ο Ευπατρίδης που σφράγισε τη μεταπολίτευση

Η απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική πολιτική ζωή. Υπήρξε ο τελευταίος επιζών της ιστορικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του 1974.

Με την αστική του ευγένεια, το νομικό του κύρος και τη θεσμική του προσήλωση, ο κορυφαίος πολιτικός κατέστησε τον εαυτό του σημείο αναφοράς για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κέρδισε τον διαχρονικό σεβασμό των πολιτικών του αντιπάλων.

Από το Φράιμπουργκ στο πολιτικό προσκήνιο

Γεννημένος στην Αθήνα το 1933 με καταγωγή από την ιστορική Βαρβίτσα Λακωνίας, κουβαλούσε μια βαριά οικογενειακή παράδοση. Ο πατέρας του, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είχε διατελέσει βουλευτής. Ο ίδιος ακολούθησε τη νομική επιστήμη. Αποφοίτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε για μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Εκεί ειδικεύτηκε στο Εταιρικό Δίκαιο.

Η πολιτική του μοίρα σφραγίστηκε το 1961. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διέκρινε τις ικανότητές του και τον έχρισε υποψήφιο με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής σε ηλικία μόλις 28 ετών.Η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμισηΜετά την πτώση της δικτατορίας, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της νεοσύστατης Νέας Δημοκρατίας. Η θητεία του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980) άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ήταν ο υπουργός που ολοκλήρωσε και εδραίωσε τη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, εισήγαγε τον θεσμό του Λυκείου και των Πανελληνίων Εξετάσεων με τις δέσμες. Η πολιτική του οξύνοια φάνηκε από τον τρόπο που χειρίστηκε τις κοινωνικές αντιδράσεις, επιλέγοντας πάντα τον δρόμο του διαλόγου.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Στο τιμόνι της Άμυνας σε ιστορικές συμπληγάδες

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια περίοδο παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, ο Βαρβιτσιώτης ανέλαβε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ψυχραιμία και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθιέρωσε τις στρατιωτικές «Διαμνημονεύσεις» για την ηθική επιβράβευση των στελεχών. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Λίγο αργότερα, ως Υπουργός Δικαιοσύνης (1992), εργάστηκε για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος. Η διεκδίκηση της αρχηγίας και η Αντιπροεδρία της ΝΔΤο φθινόπωρο του 1993 αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο σταθμό στην καριέρα του.

Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης βγήκε μπροστά για την ηγεσία του κόμματος. Στην εσωκομματική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου 1993, διεκδίκησε την αρχηγία απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ.

Παρά το γεγονός ότι ο Έβερτ επικράτησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα λαμβάνοντας 141 ψήφους έναντι 37 του Βαρβιτσιώτη, ο ίδιος επέδειξε υποδειγματική κομματική πίστη. Στήριξε αμέσως τη νέα ηγεσία και ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας (1993-1997), διασφαλίζοντας την ενότητα της παράταξης σε μια δύσκολη καμπή.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Μια βαθιά πνευματική και συγγραφική διαδρομή

Πέρα από τη μάχη του κοινοβουλευτικού βήματος, ο Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας αυθεντικός άνθρωπος των γραμμάτων, με πλούσιο συγγραφικό έργο που αποτελεί πολύτιμη ιστορική παρακαταθήκη. Μέσα από το δίτομο έργο του «Όπως τα έζησα» (εκδόσεις Καστανιώτη), αποτύπωσε με ακρίβεια το πολιτικό παρασκήνιο της περιόδου 1961-1993.

Παράλληλα, το βιβλίο του «Τυφλοί Στρατοί: Η Δύση και η Απειλή του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού» (2008) αποδείχθηκε εξαιρετικά προφητικό για τις μετέπειτα παγκόσμιας γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η πνευματική του ανησυχία αποτυπώθηκε επίσης σε εξειδικευμένες μελέτες όπως οι «Συνταγματικοί Στοχασμοί» και το καλλιτεχνικό του λεύκωμα «Πολιτι(στι)κή Φωτογραμμετρία». Για 12 χρόνια, ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», υπήρξε ο θεματοφύλακας της ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Η ευρωπαϊκή καταξίωση και το πέρασμα στην αιωνιότηταΤο 2004, μετά από τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο εθνικό κοινοβούλιο, μετακόμισε στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε με πάθος τα ελληνικά δίκαια μέχρι το 2009. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ευτύχησε να δει την πολιτική του διαδρομή να συνεχίζεται μέσα από τα παιδιά του. Με τη σύζυγό του, Σοφία Λαναρά, απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Μιλτιάδη, την Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, έχοντας κερδίσει επάξια τον τίτλο του «Ευπατρίδη».

Η μετριοπάθειά του, η άρνησή του να διολισθήσει στον λαϊκισμό και η θεσμική του σοβαρότητα αποτελούν πλέον έναν πολύτιμο οδηγό για τις επόμενες γενιές.

Η πολιτική «χημεία» με τον Εθνάρχη

Η σχέση του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν ήταν απλώς μια σχέση αρχηγού και στελέχους, αλλά ένας δεσμός βαθιάς αμοιβαίας εκτίμησης. Ο Καραμανλής ήταν εκείνος που εντόπισε τον νεαρό δικηγόρο το 1961 και του άνοιξε τις πόρτες της ΕΡΕ. Στα χρόνια της δικτατορίας κράτησαν επαφή, και το 1974 ο Βαρβιτσιώτης ορίστηκε αμέσως Υφυπουργός Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης / INTIME NEWS

Ο Βαρβιτσιώτης θεωρούνταν από τους πιο πιστούς εκφραστές του «καραμανλικού» πνεύματος: της μετριοπάθειας, της ευρωπαϊκής προσήλωσης και του σεβασμού προς τους θεσμούς.

Ο ίδιος ο Καραμανλής εκτιμούσε τη σοβαρότητα και την ευθύτητά του, αναθέτοντάς του πάντα χαρτοφυλάκια που απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς και συναινέσεις, όπως αυτό της Παιδείας.

Το Χρονολόγιο μιας γεμάτης ζωής

1933: Γέννηση στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου.

1961: Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής με την ΕΡΕ σε ηλικία 28 ετών.

1974: Συμμετέχει στην ιστορική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ως Υφυπουργός Εξωτερικών.

1977-1980: Διατελεί Υπουργός Παιδείας και εδραιώνει τη δημοτική γλώσσα στα σχολεία.

1989 / 1990-1993: Αναλαμβάνει Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

1993: Διεκδικεί την ηγεσία της ΝΔ και αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος του κόμματος έως το 1997.

2004-2009: Εκλέγεται ευρωβουλευτής και ηγείται της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

2026: Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

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