Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη συμμορία που είχε «ξηλώσει» 97 μετασχηματιστές - Καταδίωξη με πυροβολισμούς

Snapshot Συνελήφθη συμμορία στην Θεσσαλονίκη που είχε κλέψει 97 μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιές άνω των 550.000 ευρώ.

Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες προκάλεσαν καταδίωξη με πυροβολισμούς, εμβολισμούς περιπολικών και τραυματισμούς αστυνομικών και πολιτών.

Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια, κλεμμένα πηνία χαλκού και εργαλεία για την αποξήλωση μετασχηματιστών.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Οι δράστες είχαν οργανώσει τις κλοπές από τον Ιανουάριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, ενώ ένας συνεργός τους παραμένει ασύλληπτος. Snapshot powered by AI

Μια κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς, εμβολισμούς περιπολικών και τραυματισμούς αστυνομικών και πολιτών οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ευθύνεται για δεκάδες κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 45, 37 και 35 ετών, ενώ ένας ακόμη συνεργός τους αναζητείται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η επεισοδιακή καταδίωξη

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντόπισαν στο Νέο Ρύσιο ένα αγροτικό όχημα, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από περιοχή της Χαλκιδικής.

Οι επιβαίνοντες φέρονται να είχαν μόλις συμμετάσχει σε κλοπή μετασχηματιστή. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε δύο περιπολικά.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 35χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ενός υπηρεσιακού οχήματος, πυροβολώντας το παρμπρίζ και το καπό του.

Λίγο αργότερα, το αγροτικό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ., με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τι βρέθηκε στο όχημα

Μετά τη σύγκρουση, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν σθεναρά, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Στο εσωτερικό του αγροτικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό σειράς, φυσίγγιο στη θαλάμη, δύο επιπλέον φυσίγγια, πέντε κάλυκες, 12 πηνία χαλκού που είχαν αφαιρεθεί από μετασχηματιστές, καθώς και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την αποξήλωση των πηνίων.

97 κλοπές μετασχηματιστών

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης αποκάλυψε ότι οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση και από τις 20 Ιανουαρίου έως και τη σύλληψή τους είχαν αφαιρέσει 97 μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ είχαν επιχειρήσει να κλέψουν ακόμη έναν.

Οι κλοπές πραγματοποιούνταν σε αγροτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, με στόχο την αφαίρεση των χάλκινων πηνίων, προκαλώντας στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας οικονομική ζημιά που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 550.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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