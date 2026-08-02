Από την παραλία μέχρι την καφετέρια: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται με τα κατοικίδια

Snapshot Η παρουσία κατοικίδιων σε παραλίες επιτρέπεται υπό τον όρο συνεχούς ελέγχου, τήρησης κανόνων υγιεινής και άμεσης περισυλλογής περιττωμάτων από τον ιδιοκτήτη.

Κατοικίδια επιτρέπονται στους εξωτερικούς χώρους καφετεριών και εστιατορίων, ενώ η είσοδος σε εσωτερικούς χώρους εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης και τις υγειονομικές διατάξεις.

Σε πολυκατοικίες η διατήρηση κατοικίδιου δεν μπορεί να απαγορευτεί γενικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλεί όχληση ή προβλήματα στους υπόλοιπους ενοίκους.

Κατά τη βόλτα σε δημόσιους χώρους, τα κατοικίδια πρέπει να είναι δεμένα με λουρί και να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, ενώ οι ιδιοκτήτες οφείλουν να τηρούν κτηνιατρικές υποχρεώσεις και να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Η μεταφορά κατοικίδιων σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξίδια με πλοίο ή αεροπλάνο γίνεται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες κάθε φορέα, με υποχρεωτική ενημέρωση και τήρηση προϋποθέσεων όπως χρήση κλουβιού ή λουριού, ηλεκτρονική σήμανση και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας. Snapshot powered by AI

Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε για διακοπές και θα πρέπει να πάρετε μαζί και τους τετράποδους φίλους σας, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα δεσποζόμενα ζώα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων έχουν πλέον τη δυνατότητα να κυκλοφορούν σχεδόν παντού μαζί με τον σκύλο ή τη γάτα τους, ωστόσο η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

Από τις παραλίες και τα μέσα μεταφοράς μέχρι τις καφετέριες και τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, υπάρχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται και σημαντικά διοικητικά πρόστιμα.

Στην παραλία

Η παρουσία κατοικίδιων στις παραλίες επιτρέπεται, αρκεί ο ιδιοκτήτης να φροντίζει ώστε το ζώο να βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο, να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους λουόμενους και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να περισυλλέγει άμεσα τα περιττώματα του ζώου και να αποφεύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους επισκέπτες.

Σε καφετέριες κι εστιατόρια

Στους εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης, όπως καφετέριες και εστιατόρια, τα κατοικίδια επιτρέπονται, εκτός αν υπάρχει ειδικός περιορισμός για λόγους ασφάλειας. Αντίθετα, στους εσωτερικούς χώρους η είσοδος εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοηθείας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Στην πολυκατοικία

Η διατήρηση κατοικίδιου σε διαμέρισμα επιτρέπεται και δεν μπορεί να απαγορευτεί γενικά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, αρκεί το ζώο να μην προκαλεί προβλήματα στους υπόλοιπους ενοίκους. Ο ιδιοκτήτης έχει ευθύνη να αποτρέπει τη συνεχή όχληση από γαβγίσματα, να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους και να τηρεί τους κανόνες καλής γειτονίας.

Λουρί, ηλεκτρονική σήμανση και υποχρεώσεις

Κατά τη βόλτα σε δημόσιους χώρους, ο σκύλος πρέπει να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του και να είναι δεμένος με λουρί. Παράλληλα, όλα τα δεσποζόμενα ζώα πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip) και να είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Η ενημέρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη και η τήρηση των κτηνιατρικών υποχρεώσεων αποτελούν επίσης βασικές προϋποθέσεις.

Τα πρόστιμα

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Ενδεικτικά:

Μη περισυλλογή περιττωμάτων σε δημόσιο χώρο.

Βόλτα χωρίς λουρί, όταν αυτό απαιτείται.

Έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης ή μη καταχώριση του ζώου.

Εγκατάλειψη ζώου, που επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Κακοποίηση ή κακή μεταχείριση ζώου, για την οποία προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ενημερώνονται για τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς αρκετές από αυτές έχουν τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η υπεύθυνη κατοχή ενός κατοικίδιου δεν αφορά μόνο τη σωστή φροντίδα του ζώου, αλλά και τον σεβασμό προς τους υπόλοιπους πολίτες και το δημόσιο χώρο. Με την τήρηση των βασικών κανόνων, οι μετακινήσεις και οι καθημερινές δραστηριότητες με έναν τετράποδο φίλο μπορούν να γίνονται χωρίς προβλήματα και χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμων.

Με κατοικίδιο στις καλοκαιρινές διακοπές: Τι ισχύει σε λεωφορεία, τρένα, πλοία και αεροπλάνα

Οι καλοκαιρινές διακοπές σημαίνουν για πολλούς και ταξίδι μαζί με το κατοικίδιό τους. Ωστόσο, κάθε μέσο μεταφοράς εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις την τελευταία στιγμή.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στα αστικά μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός και τραμ, επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα μικρόσωμα ζώα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ειδικό κλουβί ή τσάντα μεταφοράς, ενώ για τους μεγαλύτερους σκύλους απαιτείται η χρήση λουριού και, όπου προβλέπεται από τον κανονισμό του φορέα, φίμωτρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης οφείλει να βρίσκεται δίπλα στο ζώο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να φροντίζει ώστε να μην προκαλείται όχληση ή κίνδυνος για τους υπόλοιπους επιβάτες.

ΚΤΕΛ και υπεραστικά λεωφορεία

Στα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, η μεταφορά κατοικίδιων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε εταιρείας. Συνήθως, τα μικρόσωμα ζώα επιτρέπονται μέσα στην καμπίνα, εφόσον μεταφέρονται σε κατάλληλο κλουβί μεταφοράς, ενώ για μεγαλύτερα ζώα ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί ή να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τον μεταφορέα. Πριν από το ταξίδι, οι επιβάτες καλό είναι να επικοινωνούν με το τοπικό ΚΤΕΛ για να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις μεταφοράς.

Με το πλοίο

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιτρέπουν τη μεταφορά κατοικίδιων, όμως ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες. Τα ζώα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι περισσότεροι σκύλοι πρέπει να είναι δεμένοι με λουρί και να φορούν φίμωτρο όταν βρίσκονται εκτός του ειδικού χώρου φιλοξενίας ή του μεταφορέα τους, ενώ τα μικρόσωμα κατοικίδια μπορούν συνήθως να παραμένουν μέσα στο ειδικό κλουβί μεταφοράς.

Σε αρκετά πλοία υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή κλουβιά φιλοξενίας, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες διαθέτουν και ειδικές pet-friendly καμπίνες για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί με το ζώο τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κατοικίδιο να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, όπου απαιτείται, καθώς και ηλεκτρονική σήμανση (microchip).

Με το αεροπλάνο

Στα αεροπορικά ταξίδια οι κανόνες είναι αυστηρότεροι και διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Συνήθως, μικρόσωμοι σκύλοι και γάτες μπορούν να ταξιδέψουν στην καμπίνα, εφόσον το συνολικό βάρος του ζώου μαζί με το κλουβί μεταφοράς δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει η αεροπορική εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, το κατοικίδιο μεταφέρεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ενημερώνουν την αεροπορική εταιρεία αρκετές ημέρες πριν από την αναχώρηση, καθώς υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός κατοικίδιων που επιτρέπεται σε κάθε πτήση. Για ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται συνήθως ευρωπαϊκό διαβατήριο κατοικίδιου, ηλεκτρονική σήμανση και ενημερωμένος αντιλυσσικός εμβολιασμός, ενώ ορισμένες χώρες επιβάλλουν επιπλέον υγειονομικές προϋποθέσεις.

Χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι

Πριν από κάθε μετακίνηση, οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ελέγχουν τον κανονισμό της εταιρείας με την οποία θα ταξιδέψουν, καθώς οι προϋποθέσεις ενδέχεται να διαφέρουν. Είναι επίσης σημαντικό να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του ζώου, νερό, τροφή, σακουλάκια περισυλλογής περιττωμάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται το κατοικίδιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η σωστή προετοιμασία όχι μόνο διευκολύνει τη μετακίνηση, αλλά εξασφαλίζει και ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι για όλους.