Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σχέδιο fast track για τα 10 δισ. του ΤΑΑ
Ελεύθερος Τύπος: Στο τραπέζι η 13η Εθνική σύνταξη
Το Βήμα: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες
Η Καθημερινή: Σαρώνουν τον δικό μας βυθό
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου
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