Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Αυγούστου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σχέδιο fast track για τα 10 δισ. του ΤΑΑ

Ελεύθερος Τύπος: Στο τραπέζι η 13η Εθνική σύνταξη

Το Βήμα: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

Η Καθημερινή: Σαρώνουν τον δικό μας βυθό

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου