Φωτιά στην Κεφαλονιά: Νέο 112 - Εντολή εκκένωσης για το Κρεμμύδι προς Αργοστόλι

Σε τροχιά σοβαρής κλιμάκωσης βρίσκεται η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά. Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση νέου, εξαιρετικά επείγοντος μηνύματος μέσω του 112 στις 01:21 τα ξημερώματα της Κυριακής, δίνοντας εντολή εκκένωσης.

Η ειδοποίηση καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Κρεμμύδι να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αρχικής προειδοποίησης ετοιμότητας που είχε σταλεί νωρίτερα για τη γειτονική Πάστρα, δείχνοντας πως η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.





Νωρίτερα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, οι πολίτες οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κινητοποίηση ήταν ακαριαία. Στο μέτωπο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, ενώ την προσπάθεια ενισχύουν 2 πεζοπόρα τμήματα που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο δύσβατα σημεία της περιοχής.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά στην Πάστρα προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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