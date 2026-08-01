Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι τους -Καιγόταν η αυλή τους

Snapshot Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από τη φλεγόμενη αυλή του σπιτιού τους στον οικισμό Βένιζα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πυρκαγιάς εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα.

Η Πυροσβεστική δίνει προτεραιότητα στη διάσωση και την ασφάλεια των πολιτών.

Οι πολίτες καλούνται να συνεργάζονται με τις Αρχές και να εκκενώνουν άμεσα όταν τους ζητείται για τη δική τους ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διασώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από την φλεγόμενη αυλή του σπιτιού του στον οικισμό της Βένιζας στο Πόρτο Γερμενό και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, οι ηλικιωμένοι είχαν εγκλωβιστεί στο σπίτι τους, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, εκεί που εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, από όλα τα ενεργά μέτωπα.

«Πριν από μία ώρα, μέσα από τη φωτιά στην αυλή του σπιτιού τους στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίσαμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός τονίζοντας ότι «διάσωση κι ασφάλεια είναι το κύριο μέλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες να συνεργάζονται με τις Αρχές κι όταν τους ζητείται να εκκενώσουν περιοχές, να το πράττουν άμεσα για την δική τους ασφάλεια.