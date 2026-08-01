Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις -195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην Κρήτη

«Οι ενισχύσεις πρέπει να φτάνουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται», ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Ανθή Κουρεντζή

Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις -195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης (ευρύτερη περιοχή Ζωνιανών).

Είναι η πρώτη φορά, που διενεργείται έλεγχος τέτοιας κλίμακας για τον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων, οι οποίοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για να πάρουν επιδότηση. Οι έλεγχοι εντάσσονται στους στόχους του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Επικράτεια, οι οποίοι διενήργησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων. Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη διενέργεια των ελέγχων υπήρξε υποστήριξη από δυνάμεις της ΕΛΑΣ στην Κρήτη, οι οποίες τέθηκαν σε επιφυλακή με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων.

Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος. Από αυτούς, βρέθηκαν παραβάσεις στους 22, οι οποίες - με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου - διασταυρώνονται με τα στοιχεία, που υπάρχουν καταγεγραμμένα στον server της ΑΑΔΕ. Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινές, που φτάνουν έως και την απώλεια επιδοτήσεων.

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Οι υπόλοιποι 120 που δεν προσήλθαν:

  • Χάνουν τις επιδοτήσεις για την αίτηση του έτους 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026.
  • Εφόσον έχουν ήδη πληρωθεί ενισχύσεις για το 2025 με κριτήριο επιλεξιμότητας το ζωικό κεφάλαιο, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται άμεσα.
  • Δεν θα λάβουν την αναδιανεμητική ενίσχυση ούτε τα επόμενα έτη, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ο μέσος αριθμός δηλωθέντων ζώων, που ελέγχθηκαν ανά παραγωγό, ήταν 322 αιγοπρόβατα, ενώ ο πλήρης έλεγχος κτηνοτρόφου με κοπάδι 300 αιγοπροβάτων απαιτούσε περίπου 4 ώρες από κλιμάκιο 2 ελεγκτών.

Καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων ήταν η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία διέθεσε σημαντική αστυνομική δύναμη. Παρά τις εντάσεις που σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν το έργο τους απερίσπαστοι.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Οι έλεγχοι αυτοί στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα: Οι ενισχύσεις πρέπει να φτάνουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Για πρώτη φορά, με τόσο μαζικό και συντονισμένο τρόπο, ελέγχουμε επιτόπου αν όσα δηλώνονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ τους ελεγκτές μας για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης. Ευχαριστώ επίσης τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, για την καθοριστική συμβολή τους σχεδιασμό και την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Προς όφελος, πάντα του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος».

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