Φωτιά στη Βοιωτία: Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα

Snapshot Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη φωτιά στη Βοιωτία νοσηλεύονται σε νοσοκομεία λόγω επιπλοκών υγείας.

Ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης υπέστη έμφραγμα και διακομίστηκε από το Νοσοκομείο Θήβας στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Θήβας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά μέτωπα φωτιάς υπό δύσκολες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η καταπόνηση από τη φωτιά στη Βοιωτία είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χρειαστούν ιατρική φροντίδα. Ο πρώτο υπέστη έμφραγμα έπειτα ενοχλήσεις που ένιωσε ένώ ο δεύτερος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε την Παρασκευή (31.07.2026) στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικές ενοχλήσεις. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026), ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνδρας εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, όπου παραμένει για παρακολούθηση.

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