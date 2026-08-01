Συγκλονιστικά πλάνα drone από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών στο Μαρτίνο - Βίντεο

Νέα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το θανατηφόρο τροχαίο στη Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου, όπου δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.

Το άλλο φορτηγό κατέληξε τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Στις 12:15 το μεσημέρι δόθηκε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στις 17:30, το απόγευμα του Σαββάτου είχε αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

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