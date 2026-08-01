Εκκενώσεις πόρτα-πόρτα από την ΕΛ.ΑΣ. σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα - Βίντεο

Συνολικά επιχειρούν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας

Ανθή Κουρεντζή

Εκκενώσεις πόρτα-πόρτα από την ΕΛ.ΑΣ. σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε εξέλιξη βρίσκονται εκκενώσεις από αστυνομικές δυνάμεις σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερο 24ωρο στη δυτική Αττική.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν στις περιοχές, ενημερώνοντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα από τα σημεία που κρίνονται επικίνδυνα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν να επιχειρούν στις περιοχές που επηρεάζονται από την πυρκαγιά σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα.

Συνολικά επιχειρούν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας.

Πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απομακρύνσεις και απεγκλωβισμοί κατοίκων, όπου απαιτείται, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές», αναφέρει σε ανάρτησή της η Ελληνική Αστυνομία.

Η πυρκαγιά παρουσιάζει χαρακτηριστικά Megafire, μιας πυρκαγιάς τεράστιας έντασης και έκτασης που δύσκολα ελέγχεται. Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επέμβαση των εναέριων μέσων.

«Μπαράζ» μηνυμάτων 112 σε Ψάθα, Αλεποχώρι, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη για εκκενώσεις

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα 112 στους οικισμούς: Ψάθα, Αλεποχώρι, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, λόγω της ανεξέλεγκτης πορείας της πυρκαγιάς.

Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές οχημάτων στο Πόρτο Γερμενό εξαιτίας της τεράστιας φωτιάς που έχει ξεσπάσει σπό εχθές.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

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ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

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Συγκεκριμένα, οι εκτροπές που ισχύουν είναι:

  1. Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
  2. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων, από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.
  3. Στην οδό Αγίου Γεωργίου, από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν.
  4. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας -Βιλίων, από το ύψος της οδού Πευκών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.
  5. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων, από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Άγιος Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι.
  6. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Ψάθας - Βιλίων από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα.

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