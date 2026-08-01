Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τα ίχνη του 24χρονου αγνοούνται από χθες Παρασκευή

Γιάννης Καλύβας

Ηλιούπολη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαφανίστηκε ο 24χρονος Μαρτσέλλο Λαντζόνι από την Ηλιούπολη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 το πρωί.
  • Η οικογένεια ζήτησε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του μέσω του «Χαμόγελου του Παιδιού» λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.
  • Έχει ύψος 1,78 μ., καστανά μάτια και μαλλιά, φορούσε πράσινα με πορτοκαλί αθλητικά παπούτσια Nike και έχει τατουάζ με τις λέξεις «ταξις» και «ηθική» στα γόνατά του.
  • Η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» έχει ενεργοποιηθεί για τον εντοπισμό του.
  • Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Εθνικής Γραμμής 1017, των αστυνομικών τμημάτων ή της εφαρμογής Missing Alert.
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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 24χρονου στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εξαφάνιση του 24χρονου Μαρτσέλλο Λαντζόνι σημειώθηκε την Παρασκευή (31.07.2026) το πρωί, όταν τα ίχνη του χάθηκαν από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε αθλητικά παπούτσια Nike πράσινα με πορτοκαλί. Έχει τατουάζ και στα δύο γόνατά του που έχουν τις λέξεις «ταξις» και «ηθική».

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Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 31/07/2026 πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την Ηλιούπολη, ο Λαντζόνι (επ.) Μάρτσελλο (ον.), 24 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Λαντζόνι (επ.) Μαρτσέλλο (ον.) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού.

Ο Λαντζόνι (επ.) Μαρτσέλλο (ον.) έχει ύψος 1,78 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε αθλητικά παπούτσια Nike πράσινα με πορτοκαλί. Έχει τατουάζ και στα δύο γόνατά του που έχουν τις λέξεις «ταξις» και «ηθική.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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