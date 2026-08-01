Η Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε ντεμπούτο στο Tik Tok με ένα τολμηρό βίντεο από το κρεβάτι της

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έκανε και επίσημα το ντεμπούτο της στο Tik Tok.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε την Παρασκευή (31/7) ένα χιουμοριστικό βίντεο με λαμπερά στιγμιότυπα από διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες. Ανάμεσά τους και μια στιγμή στην οποία εμφανίζεται να ποζάρει χωρίς τοπ, χαλαρώνοντας στο κρεβάτι.

«Προφανώς είμαι στο TikTok τώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η ιδρύτρια του Goop, την οποία μοιράστηκε και στα Instagram Stories της.

Το μοντάζ ξεκινά με την Paltrow να συστήνεται από διάφορες γραφικές τοποθεσίες, ανάμεσά τους το Παρίσι, η Ιταλία, ένα μουσείο, ένα σκάφος, ένα ελικόπτερο, αλλά και μέσα από αεροπλάνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, η πρωταγωνίστρια του «Shakespeare in Love» αλλάζει παιχνιδιάρικα ανάμεσα σε αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, ενώ παράλληλα εμφανίζεται με διαφορετικά σύνολα και γυαλιά.

Σε μια σκηνή που περνά σχεδόν αστραπιαία, η 53χρονη σταρ φαίνεται να ποζάρει χωρίς τοπ στο κρεβάτι, ενώ σε άλλη εμφανίζεται μέσα σε μπανιέρα, συνεχίζοντας την αφήγηση της ολοένα και πιο χαοτικής προσπάθειάς της να γυρίσει το τέλειο TikTok.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ηθοποιό να σηκώνει τα χέρια της με εμφανή απογοήτευση και να αστειεύεται: «Μπορώ, σας παρακαλώ, απλώς να φτιάξω αυτό το γ… TikTok;».

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