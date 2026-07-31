Η κόρη των Άφλεκ- Γκάρνερ πέταξε για λίγο τη μάσκα - Η εμφάνιση έκπληξη με τη διάσημη μαμά

«Έσπασε» για λίγο το καθημερινό πρωτόκολλό της και έβγαλε τη μάσκα στους δρόμους του Λος Άντζελες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η κόρη των Άφλεκ- Γκάρνερ πέταξε για λίγο τη μάσκα - Η εμφάνιση έκπληξη με τη διάσημη μαμά
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  • Η 20χρονη Βάιολετ Άφλεκ, κόρη της Τζένιφερ Γκάρνερ, αφαίρεσε προσωρινά τη μάσκα της σε δημόσια έξοδο στο Λος Άντζελες.
  • Η Βάιολετ φορούσε ιατρικό ορθοπεδικό γύψο στο πόδι, χωρίς να έχει γνωστός ο λόγος.
  • Συνήθως η Βάιολετ φορά μάσκα λόγω επιπλοκών από λοίμωξη κορονοϊού που υπέστη το 2019.
  • Πέρυσι, η Βάιολετ ζήτησε από τον ΟΗΕ την επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας λόγω της συνεχιζόμενης απειλής του Covid-19.
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Σε μία κοινή έξοδό τους, η διάσημη ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ μαζί με την κόρη της, Βάιολετ Άφλεκ, προκάλεσαν έκπληξη, όταν η καθώς η 20χρονη, γνωστή για την εμμονή της στη χρήση μάσκας, την έβγαλε.

Η 54χρονη ηθοποιός με την πρωτότοκη κόρη της, εθεάθησαν στους δρόμους του Λος Άντζελες, και σε μία σπάνια κίνηση η φοιτήτρια έβγαλε τη μάσκα, καθώς αγόραζαν μερικά σνακ.

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Η κόρη της Γκάρνερ ξεπερνούσε σε ύψος τη μητέρα της, που έχει ύψος 1,72μ, καθώς περπατούσε φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με ροζ λουλούδια, συνδυασμένο με ένα άνετο αθλητικό παπούτσι και μια μπότα τύπου «moon boot».

Ο λόγος για τον ιατρικό ορθοπεδικό γύψο δεν ήταν γνωστός, αλλά συνήθως φοριέται για την αποκατάσταση τραυματισμών στο πόδι και τον αστράγαλο.

Σε άλλη στιγμή της ημέρας, η Βάιολετ εθεάθη να ακολουθεί το συνηθισμένο της πρωτόκολλο, φορώντας μάσκα προσώπου.

Αν και ορισμένοι πιστεύουν ότι η χρήση μάσκας από τη Βάιολετ ήταν ο τρόπος της να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της, στην πραγματικότητα αποτελεί συνέπεια μιας κατάστασης που προέκυψε μετά από λοίμωξη από κορονοϊό και από την οποία υπέφερε το 2019, σύμφωνα με το E! News. Από τότε, η Βάιολετ έχει συνηθίσει να φοράει μάσκα για λόγους υγείας και σε κάθε περίσταση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για ψώνια με την οικογένειά της.

Πέρυσι, η Βάιολετ απέδειξε ότι δεν επρόκειτο για μια παροδική μόδα, καθώς κάλεσε τον ΟΗΕ να επαναφέρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Στην ομιλία της, ανέφερε ότι οι άνθρωποι έχουν πετάξει τις μάσκες τους πολύ γρήγορα, ενώ ο Covid εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο.

«Είναι αμέλεια πρώτου βαθμού να κοιτάς τα παιδιά στα μάτια και να τους λες: “Ξέραμε πώς να σας προστατεύσουμε, αλλά δεν το κάναμε”», δήλωσε στον ΟΗΕ, σύμφωνα με το Grazia.

«Για τους ενήλικες, η αδιάκοπη επανάληψη του “επιστροφή στην κανονικότητα”, η παραβίαση, η υποβάθμιση και η απόκρυψη τόσο της επικράτησης της αερογενής μετάδοσης όσο και της απειλής του Long Covid εκδηλώθηκαν μέσα από μια σειρά επιλογών [...] Το παρόν μας κλέβεται μπροστά στα μάτια μας.»

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