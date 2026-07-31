Εξαφανίστηκαν δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα - Τις άρπαξε η μητέρα τους

Δύο δίδυμα κορίτσια 9 χρονών εξαφανίστηκαν από τη Γλυφάδα.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη σχετική ανακοίνωση: «Στις 24/7/2026, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε σήμερα 31/7/2026 για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

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