Φωτιά στην Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Βίντεο

Το απόγευμα της Παρασκευής αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή σοβαρό ατύχημα, την ώρα που πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία στον κόλπο της Άκολης, για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή των Νερατζιών Αιγιαλείας.

Στο βίντεο διακρίνεται άτομο που κάνει ιστιοσανίδα (windsurf) να βρίσκεται μέσα στη ζώνη όπου επιχειρούσε το ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr μάλιστα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούσε συνεχείς ηχητικές προειδοποιήσεις και καλούσε τον χειριστή να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά την διάρκεια της υδροληψίας, ο χειριστής της ιστιοσανίδας πέφτει στη θάλασσα, ενώ το ελικόπτερο ολοκληρώνει την επιχείρηση χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι υδροληψίες πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες και απαιτούν την πλήρη απομάκρυνση κάθε ανθρώπου ή πλωτού μέσου από την περιοχή.

Το βίντεο αποτυπώνει τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί όταν δεν τηρούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης, με την έγκαιρη αντίδραση των πληρωμάτων να αποτρέπει τα χειρότερα.

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