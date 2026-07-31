Φωτιά τώρα: Οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια, στο Πόρτο Γερμενό
Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό
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Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η φωτιά που καίει από νωρίς στη Βοιωτία, καθώς το πύρινο μέτωπο προσεγγίζει απειλητικά το Πόρτο Γερμενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα και βρίσκεται μια ανάσα από σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
Όπως φαίνεται και στα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς και τα σπίτια απέχουν ελάχιστα από τις φλόγες.
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