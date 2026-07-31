Φωτιά τώρα: Οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια, στο Πόρτο Γερμενό

Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η φωτιά που καίει από νωρίς στη Βοιωτία, καθώς το πύρινο μέτωπο προσεγγίζει απειλητικά το Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα και βρίσκεται μια ανάσα από σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.

Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς και τα σπίτια απέχουν ελάχιστα από τις φλόγες.

Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

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