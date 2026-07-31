Snapshot Στην Τουρκία, πέντε πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στις δυτικές και νότιες ακτές, ενώ συνολικά ξέσπασαν 218 την Τετάρτη.

Οι ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, επιδεινώνουν τις πυρκαγιές και προκαλούν αναζωπυρώσεις σε διάφορες περιοχές.

Η φωτιά στην περιοχή Cine του Αϊδινίου εξαπλώθηκε γρήγορα σε κατοικημένες ζώνες, με προληπτική εκκένωση του χωριού Dutluoluk.

Περίπου 65 κατασκευές υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν κυρίως στις νότιες περιοχές της Αττάλειας και Μούγλα, όπου καταστράφηκαν τουλάχιστον 12.400 στρέμματα δασικής έκτασης.

Φέτος στην Τουρκία έχουν εκδηλωθεί 71 πυρκαγιές που κατέστρεψαν συνολικά 63.500 στρέμματα γης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Σε πύρινο κλοιό και η Τουρκία, όπου πέντε πυρκαγιές εξακολουθούσαν να καίνε στις δυτικές και νότιες ακτές της, το απόγευμα της Παρασκευής, από τις συνολικά 218 που ξέσπασαν την Τετάρτη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων παραμένει υψηλός, εξαιτίας των ανέμων.

«Από αυτόν τον αριθμό, 213 έχουν τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και υπάρχουν πέντε συνεχιζόμενες πυρκαγιές», είπε ο υπουργός Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλ, υποδεικνύοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν «πολύ σοβαρό αρνητικό παράγοντα».

Οι πυροσβέστες αντιμετώπιζαν επίσης μια νέα πυρκαγιά στο Σουσουρλούκ, 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης, που αναζωπυρώθηκε από ανέμους άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ παρατηρούνται αναζωπυρώσεις και σε άλλες εστίες

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/2B4HA0z5g7 — A Haber (@ahaber) July 31, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι επιδείνωσαν επίσης τη φωτιά στην περιοχή Cine του Αϊδινίου, περίπου 100 χιλιόμετρα από το θέρετρο της Αλικαρνασσού, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές το απόγευμα της Παρασκευής.

Η φωτιά ξεκίνησε την Πέμπτη, με εκατοντάδες πυροσβέστες να εργάζονται όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν σχεδόν 1.000 ζώα, ενώ το πρωί της Παρασκευής οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με εννέα ελικόπτερα, τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα, 42 πυροσβεστικά οχήματα και εννέα βυτιοφόρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι κάτοικοι είπαν ότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν «με απίστευτη ταχύτητα», αλλά οι προσπάθειές τους να προσπαθήσουν να τις σβήσουν χρησιμοποιώντας τρακτέρ για να ρυμουλκήσουν βυτιοφόρα με νερό και να φτυαρίσουν χώμα δεν είχαν αποτέλεσμα, ανέφερε το NTV.

Aydın Çine, Dutluoluk mahallesinde çıkan yangın büyümeye devam ediyor. pic.twitter.com/ntTnNc1Isy — Ali Dinç (@alidnc4) July 31, 2026

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ είπε ότι 65 κατασκευές «υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν», σχεδόν όλες στις νότιες περιοχές της Αττάλειας και της Μούγλα.

Στη Μούγλα, αναφορές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 12.400 στρέμματα δασικής έκτασης καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), υπήρξαν 71 πυρκαγιές στην Τουρκία φέτος, οι οποίες έχουν καταστρέψει 63.500 στρέμματα γης.