Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Αετός Καρύστου στην Εύβοια.

Στο σημείο επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει για την κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Ακόμα μια φωτιά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες.

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