Φωτιά τώρα στην περιοχή Αετός Καρύστου, στην Εύβοια
Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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- Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Αετός Καρύστου στην Εύβοια.
- Στο σημείο επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες.
- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει για την κατάσβεση.
Ακόμα μια φωτιά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 οχήματα και 35 πυροσβέστες.
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