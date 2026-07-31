Δαφνί: 17 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν απομακρυνθεί από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Snapshot 17 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής λόγω της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος.

14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικόν.

Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο.

Η εφημερία του Δαφνίου συνεχίζεται στο Δρομοκαΐτειο. Snapshot powered by AI

Συνολικά 17 ασθενείς έχει χρειαστεί έως τώρα να απομακρυνθούν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττική - «Δαφνί», λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει και μαίνεται στο Ποικίλο Όρος.

Ειδικότερα, 14 από τους ασθενείς αυτούς έχουν μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους, στο «Αττικόν», ενώ άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στο «Δρομοκαΐτειο».

Σημειώνεται ότι, το «Δαφνί» σήμερα εφημέρευε, ωστόσο η εφημερία θα συνεχιστεί στο «Δρομοκαΐτειο».

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