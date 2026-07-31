Βίντεο Newsbomb: 7 Canadair ρίψεις, το ένα μετά το άλλο, στη φωτιά σε Ποικίλο Όρος και Χαϊδάρι

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Βίντεο Newsbomb: 7 Canadair ρίψεις, το ένα μετά το άλλο, στη φωτιά σε Ποικίλο Όρος και Χαϊδάρι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Ξέσπασε φωτιά στο Ποικίλο Όρος περίπου στις 16:00, που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω θυελλωδών ανέμων.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 7 Canadair και 7 ελικόπτερα, με συνεχείς ρίψεις νερού.
  • Οι καπνοί είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος της Αττικής και έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα και εκκένωση περιοχών στο Χαϊδάρι.
  • Η ΕΛΑΣ έχει εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές λεωφόρους της Δυτικής Αττικής λόγω της φωτιάς.
  • Υπάρχει ετοιμότητα για εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί, ενώ 6 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο.
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Μάχη δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε περί τις 16:00 στο Ποικίλο Όρος και που γρήγορα έχει πάρει διαστάσεις, λόγω και των θυελλών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ενδεικτικό του βαθμού δυσκολίας της αντιμετώπισης της φωτιάς είναι το γεγονός ότι επιχειρούν 7 Canadair και 7 ελικόπτερα. Συγκλονιστικό βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, καταγράφει 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 και CL-215 να πραγματοποιούν ρίψεις νερού το ένα μετά το άλλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί από μεγάλο μέρος της Αττικής, ενώ εξαρχής εστάλη μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στη συνέχεια εστάλη νέο SMS από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσους στο Χαϊδάρι, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
  • Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.
  • Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.
  • Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.

Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί, ενώ ήδη 6 ασθενείς μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο Αττικό Νοσοκομείο.

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