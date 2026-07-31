Χαρδαλιάς: Συναντήθηκε με την πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ - «Απολύτως αναγκαία η έγκυρη ενημέρωση»

Snapshot Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και η πρόεδρος του ΑΠΕ ΜΠΕ Άρια Αγάτσα συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Η συνεργασία στοχεύει στην έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών για κρίσιμα ζητήματα, έργα και παρεμβάσεις στην Αττική με σεβασμό στους θεσμικούς ρόλους.

Υπογραμμίστηκε η σημασία της αξιόπιστης δημοσιογραφικής ενημέρωσης για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών και κοινωνίας.

Η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύεται για συντεταγμένη, υπεύθυνη και διαφανή υλοποίηση έργων με σεβασμό στους πόρους των πολιτών.

Το ΑΠΕ ΜΠΕ επισημαίνει τον θεσμικό του ρόλο ως εθνικού πρακτορείου ειδήσεων και τη δυνατότητα συνεργασίας με την Περιφέρεια μέσω του δικτύου και της τεχνολογικής του υποδομής. Snapshot powered by AI

Ο κρίσιμος ρόλος της έγκυρης, αξιόπιστης και αντικειμενικής ενημέρωσης για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας, η καθοριστική συμβολή του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ως θεσμικού πυλώνα της δημόσιας πληροφόρησης, καθώς και το σημαντικό πεδίο συνεργασίας που διαμορφώνεται μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με την πρόεδρο του Πρακτορείου, δημοσιογράφο Άρια Αγάτσα, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ευρείες δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, με πλήρη σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο κάθε πλευράς. Η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην έγκαιρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση της κοινωνίας για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, καθώς και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας.

Ο περιφερειάρχης Αττικής και η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογράμμισαν ότι η στενή θεσμική συνεργασία και η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και για την εδραίωση μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δημόσιους θεσμούς και την κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αξιόπιστης δημοσιογραφικής ενημέρωσης, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη άποψη, να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο και να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των θεσμών.

Χαρδαλιάς: Η έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση είναι απολύτως αναγκαία

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής την Πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Άρια Αγάτσα. Όπως εύστοχα επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε, η Αττική αντιπροσωπεύει τη μισή Ελλάδα και κατά συνέπεια η πρόοδός της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική πορεία της χώρας μας. Όταν προοδεύει η Αττική, προοδεύει ολόκληρη η Ελλάδα.Εργαζόμαστε καθημερινά, με σχέδιο, συνέπεια και επιμονή, προκειμένου να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι και να παράγουμε απτό, μετρήσιμο αποτέλεσμα σε καθεμία από τις 66 «γειτονιές» της Αττικής. Σε αυτή την προσπάθεια, η έγκυρη, αξιόπιστη και αντικειμενική ενημέρωση είναι απολύτως αναγκαία. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση δημιουργεί ενεργούς πολίτες που με τη συμμετοχή, τις προτάσεις αλλά και την κριτική τους, μας καθοδηγούν, μας βοηθούν να διορθώνουμε αδυναμίες και μας ωθούν να γινόμαστε αποτελεσματικότεροι.Η Περιφέρεια Αττικής αναπτύσσει μια πολυδιάστατη εξωστρέφεια, με πρωτοβουλίες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Για να φτάνει κάθε χρήσιμη πληροφορία σε κάθε πολίτη, χρειαζόμαστε ισχυρούς θεσμικούς συμμάχους και ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι δημοσιογράφοι του υπηρετούν έναν κρίσιμο δημόσιο ρόλο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση της κοινωνίας.Για εμάς, κάθε έργο, κάθε δράση και κάθε πρωτοβουλία πρέπει να υλοποιείται συντεταγμένα, με υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Πάνω απ’ όλα, με απόλυτο σεβασμό σε κάθε ευρώ που συνεισφέρει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτή είναι η σταθερή δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες της Αττικής».

Αγάτσα: «Αποστολή του ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι η έγκυρη, και αξιόπιστη ενημέρωση»

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα ανέφερε τα εξής: «Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Νίκο, εκφράζω τη χαρά μου για αυτή τη συνάντηση και σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Διοίκησης και των εργαζομένων στο ΑΠΕ ΜΠΕ.Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, καθώς φιλοξενεί σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας και παράγει σημαντικό μέρος της εθνικής οικονομικής δραστηριότητας. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική συνοχή, στον πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υλοποιεί έργα που αγγίζουν καθημερινά τους πολίτες. Παράλληλα, η Αττική αποτελεί τη «βιτρίνα» της Ελλάδας προς τον κόσμο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους πολιτιστικούς, τουριστικούς και επιχειρηματικούς προορισμούς.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Ελλάδας και ο επίσημος δημόσιος φορέας παραγωγής και διανομής ειδησεογραφικού περιεχομένου. Αποστολή του είναι η έγκυρη, και αξιόπιστη ενημέρωση, με πλήρη κάλυψη της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής επικαιρότητας. Διαθέτει δίκτυο ανταποκριτών σε όλη την Ελλάδα και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, προβάλλοντας την ελληνική πραγματικότητα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και πολυμεσικό περιεχόμενο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από το κύρος και το δίκτυο του ΑΠΕ-ΜΠΕ μπορούμε να συμβάλουμε, με αξιοπιστία και θεσμικό χαρακτήρα».

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