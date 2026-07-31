Έλον Μασκ: Από τρισεκατομμυριούχος... Κινέζος σεφ - Μία εκπληκτική ομοιότητα

Snapshot Ο Κινέζος εστιάτορας Ma Jianping έγινε ξαφνικά διάσημος λόγω της εκπληκτικής ομοιότητάς του με τον Έλον Μασκ.

Το βίντεο που τον δείχνει να σερβίρει φαγητό συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια likes στο κινεζικό Douyin.

Ο Ma Jianping αισθάνεται ντροπαλός και νευρικός από τη νέα προσοχή και δεν σκοπεύει να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη φήμη του.

Ο πραγματικός Έλον Μασκ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τον σωσία Ma Jianping, αλλά είχε αντιδράσει σε παλαιότερο κινέζο σωσία το 2022.

Οι πελάτες του εστιατορίου επισκέπτονται το κατάστημα κυρίως για να συναντήσουν τον Ma και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του. Snapshot powered by AI

Εν μία νυκτί ένας Κινέζος εστιάτορας είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται καθώς οι πελάτες του καταστήματός του, τον «αναγνώρισαν» ως τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Έλον Μασκ.

Ο 48χρονος Ma Jianping έχει κατακλυστεί από θαυμαστές που ζητούν μία selfie μαζί του, αφότου ένα βίντεο που τον δείχνει να σερβίρει φαγητό στο εστιατόριό του έγινε viral στο Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1.3 εκατομμύρια likes

Ma Jianping, a barbecue shop owner in Tongchuan, Shaanxi province, has recently gone viral on Chinese social media because he bears a striking resemblance to Elon Musk, and people are suggesting that he rename his barbecue shop to "SpaceX Barbecue". pic.twitter.com/8GaOwfu0J0 — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 28, 2026

Οι πελάτες σχολίαζαν την ομοιότητά του με το αφεντικό της Tesla και της SpaceX πολύ πριν από την πρόσφατη viral φήμη του, με πολλούς να αστειεύονται ότι ακόμη και το επώνυμό του, Ma, ακούγεται παρόμοιο με αυτό του Musk στα κινέζικα.

Ο Μα, ο οποίος εργαζόταν στο παρελθόν ως ηλεκτρολόγος πριν μετακομίσει στην επιχείρηση εστιατορίων, είπε ότι η ξαφνική προσοχή τον έκανε να νιώθει «ντροπαλός και νευρικός».

Είπε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πλήθη τον επισκέπτονταν τώρα ειδικά για να τον συναντήσουν, να ποζάρουν για φωτογραφίες και να του σφίξουν το χέρι, αν και δεν είχε σχέδια να κερδίσει χρήματα από ζωντανή ροή και αντ' αυτού ήθελε να παραμείνει συγκεντρωμένος στη λειτουργία του εστιατορίου του.

Τα βίντεο του σεφ έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, με πολλούς να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεν πρόκειται για τον τρισεκατομμυριούχο.

Ο πραγματικός Έλον Μασκ δεν έχει σχολιάσει ακόμα τον ... σωσία του

Ωστόσο, προηγουμένως αντέδρασε σε έναν άλλο Κινέζο σωσία, τον Ma Yilong, αφού οι φωτογραφίες σύγκρισης έγιναν viral το 2022.

Απαντώντας στο X, ο Μασκ έγραψε: «Θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον τύπο (αν είναι αληθινός). Δύσκολο να το πεις με τα deepfakes αυτές τις μέρες».

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