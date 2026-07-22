'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ. δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά

Ο Έλον Μασκ είπε «ναι» σε μία...υποθετική μέχρι νεοτέρας πρόταση 100 εκατομμυρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά από τον Μελ Γκίμπσον

Νατάσα Παυλοπούλου

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ. δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ αποδέχθηκε μια πρόταση για χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα αρχαία ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον.
  • Η ταινία θα επιδιώξει ιστορική ακρίβεια στα πλοία, τα όπλα και τους διαλόγους, που θα αποδίδονται στην αρχαία ομηρική διάλεκτο.
  • Ο Μελ Γκίμπσον έχει προηγούμενη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως «Τα Πάθη του Χριστού» και το «Apocalypto».
  • Ο Μασκ συχνά χρησιμοποιεί ελληνικά γράμματα και λέξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις και αναζητήσεις για το νόημά τους.
  • Στο παρελθόν, ο Μασκ έχει δημοσιεύσει αρχαία ελληνικά αποφθέγματα και έννοιες, όπως τη λέξη «διαλεκτική» και παράφραση του Σωκράτη.
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Ένα αίτημα που ξεκίνησε ως μία τολμηρή ιδέα στο X φαίνεται πως εξελίσσεται σε viral θέμα, με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να δηλώνει έτοιμος να χρηματοδοτήσει μια κινηματογραφική μεταφορά της ομηρικής «Οδύσσειας» υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Μελ Γκίμπσον. Όλα άρχισαν όταν ο χρήστης John Carter εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να δει τον Μασκ να προσφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια στον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό Μελ Γκίμπσον, προκειμένου να γυρίσει μια πιστή ιστορικά ταινία για την Οδύσσεια.

Σύμφωνα με την πρότασή του η παραγωγή θα πρέπει να διακρίνεται για την ακρίβεια στα πλοία, τις πανοπλίες, τα όπλα και τη διανομή των ρόλων, ενώ το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο συμπληρώνεται από την απαίτηση όλοι οι διάλογοι να προέρχονται αυτούσιοι από το πρωτότυπο έπος και να αποδίδονται στην Ομηρική διάλεκτο, την αρχαία ελληνική γλώσσα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και στους Ομηρικούς Ύμνους.

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Η αντίδραση του Μασκ δεν άργησε να έρθει, προκαλώντας αίσθηση. Ο ισχυρός άνδρας των Tesla, SpaceX και X απάντησε λακωνικά με τη φράση «Είμαι μέσα», εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Η απάντηση του Μασκ συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις και κοινοποιήσεις, αφήνοντας ακόμη και τον ίδιο τον χρήστη που έκανε την πρόταση άναυδο.

Ο Μελ Γκίμπσον σημειωτέον έχει ήδη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως «Τα Πάθη του Χριστού» και το «Apocalypto» και η πρόταση για μία νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, μετά το πολυσυζητημένο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νολαν, έχει ήδη ξεσηκώσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ σε όλο τον κόσμο.

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Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Μασκ χρησιμοποιεί αρκετά συχνά ελληνικές λέξεις ή γράμματα για να δημοσιεύει στο X με αποτέλεσμα τα εκατομμύρια των ακολούθων του να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το κρυφό τους νόημα. Τον Ιανουάριο του 2023 έκανε tweet το Omega (Ω), το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, και η ανάρτησή του έγινε viral, με 7,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Οι ακόλουθοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Μερικοί από αυτούς που γνώριζαν ότι το ωμέγα είναι το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, υπέθεσαν αρχικά ότι ο επιχειρηματίας ήταν έτοιμος να τελειώσει ένα σημαντικό εγχείρημα.

Ο ίδιος ο Μασκ εξήγησε λίγο αργότερα ότι χρησιμοποίησε το γράμμα «Ωμέγα» όπως χρησιμοποιείται στη φυσική: Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το Ωμ (στα Αγγλικά Ohm), το οποίο συμβολίζεται ως (Ω) και πήρε την ονομασία αυτή από τον Γερμανό φυσικό Γκέοργκ Ωμ και ορίζεται ως 1Ω=1V/1A. Η αντίσταση είναι εξ ορισμού αντίθετη έννοια της αγωγιμότητας.

Elon Musk

Τον Οκτώβριο του 2022 έγραψε στο Twitter μόνο μια λέξη στα ελληνικά: «διαλεκτική» και έκανε εκατομμύρια ακολούθους του να αναζητήσουν τα λεξικά τους. Η μυστηριώδης ανάρτηση προκάλεσε περισσότερα από επτά χιλιάδες μηνύματα μέχρι το επόμενο πρωί στο επίσημο προφίλ του καθώς, όπως φαίνεται, υπήρχαν πολλά ερωτήματα για το νόημα που της συγκεκριμένης λέξης.

Η διαλεκτική, γνωστή και ως διαλεκτική μέθοδος, είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων που έχουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα, αλλά επιθυμούν να αποδείξουν την αλήθεια μέσω αιτιολογημένης επιχειρηματολογίας. Στην κλασική ελληνική φιλοσοφία, η διαλεκτική είναι μια μορφή συλλογισμού που βασίζεται σε διάλογο επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, υποστηρίζοντας προτάσεις (θέσεις) και αντιπροτάσεις (αντιθέσεις).

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O Mελ Γκίμπσον

Το 2021 τέλος, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε μια απάντηση στο Twitter γράφοντας στα αρχαία ελληνικά: «εἰδέναι μὲν μηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο εἰδέναι» δηλαδή: «δεν ήξερε τίποτα παρά μόνο ένα πράγμα, ότι δεν ήξερε τίποτα». Είναι μια παράφραση από την αφήγηση του Πλάτωνα για τον Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη, «Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα».

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