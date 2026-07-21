Ματ Ντέιμον: Η υπόσχεση που δεν κράτησε στις κόρες του εξαιτίας της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η προετοιμασία για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν τον έφερε μπροστά σε ένα δίλημμα που δεν περίμενε

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ματ Ντέιμον: Η υπόσχεση που δεν κράτησε στις κόρες του εξαιτίας της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο Ματ Ντέιμον υποσχέθηκε στις κόρες του να φάνε ζυμαρικά μαζί, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη και παρήγγειλε μπριζόλα λόγω της αυστηρής διατροφής του.
  • Για να τηρήσει την υπόσχεση με έναν εναλλακτικό τρόπο, δοκίμασε λίγο από τα ζυμαρικά των παιδιών του χωρίς να παραβιάσει το πρόγραμμα διατροφής του.
  • Ο ηθοποιός βρισκόταν σε αυστηρή προετοιμασία για τον ρόλο του Οδυσσέα στην «Οδύσσεια», όπου κάθε αλλαγή στο βάρος του θεωρούνταν επικίνδυνη.
  • Η προετοιμασία περιλάμβανε συνολική αλλαγή στον τρόπο ζωής, με αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη και πλήρη έλεγχο στην κατανάλωση τροφών.
  • Ο Ντέιμον δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να επαναλάβει αυτή τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι την έκανε ευχαρίστως όταν ήταν νεότερος.
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Την υπόσχεση που είχε δώσει στις κόρες του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της «Οδύσσειας» και χρειάστηκε να «σπάσει» αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον μιλώντας για τα παρασκήνια της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός θυμήθηκε ένα περιστατικό σε ένα γεύμα με την οικογένειά του, όταν είχε υποσχεθεί στις κόρες του ότι θα έτρωγαν όλοι μαζί ζυμαρικά.

Όπως περιέγραψε, αρχικά παρήγγειλε ένα πιάτο με μακαρόνια, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άλλαξε γνώμη και κάλεσε ξανά τον σερβιτόρο. «Του είπα: "Τελικά, μπορείτε να μου φέρετε μια μπριζόλα;"», αποκάλυψε.

Η αντίδραση των παιδιών του ήταν άμεση. «Με κοίταξαν και μου είπαν: "Μα μπαμπά, μας το υποσχέθηκες"».

Ο Ντέιμον προσπάθησε να βρει μία μέση λύση χωρίς να εγκαταλείψει το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής του. «Τους είπα ότι θα δοκίμαζα λίγο από τα ζυμαρικά του καθενός», ανέφερε, εξηγώντας πως τελικά πήρε από μία μπουκιά από κάθε πιάτο.

Παρότι κράτησε την υπόσχεσή του με έναν... εναλλακτικό τρόπο, δεν ήθελε να χαλάσει τη φυσική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Δεν υπήρχε επιστροφή»

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη τη χρονική περίοδο απέμεναν ακόμη τέσσερις ή πέντε μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας», στην οποία υποδύεται τον Οδυσσέα.

«Ήταν όλα ή τίποτα εκείνο το διάστημα. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί ανάμεσα σε εμένα και στον στόχο μου. Ούτε καν οι θεοί», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας με χιούμορ στον μυθικό ήρωα που ενσαρκώνει.

Η αυστηρή προετοιμασία για τον Οδυσσέα

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι φοβόταν ακόμη και μια μικρή αλλαγή στο βάρος του. «Πίστευα ότι αν έπαιρνα βάρος, θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο για την προετοιμασία», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία που δεν σκοπεύει να επαναλάβει.

«Το έκανα ευχαρίστως όταν ήμουν νεότερος, αλλά δεν είναι κάτι που θα έκανα ξανά», είπε.

οδύσσεια

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής

Όπως αποκάλυψε, η μεταμόρφωσή του για τον ρόλο δεν περιορίστηκε μόνο στη γυμναστική, αλλά απαιτούσε μια συνολική αλλαγή στον τρόπο ζωής.

«Το σημαντικότερο ήταν να αποκτήσω εξαιρετική φυσική κατάσταση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις τη διατροφή σου», εξήγησε.

Μεταξύ άλλων, έκοψε εντελώς τη γλουτένη, ενώ ακολούθησε ένα αυστηρά ελεγχόμενο διατροφικό πρόγραμμα. «Πρέπει να είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος για καθετί που καταναλώνεις», κατέληξε ο ηθοποιός, περιγράφοντας την προετοιμασία που ακολούθησε για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

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