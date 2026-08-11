ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει συλλυπητήρια για τα θύματα του σεισμού στην Κολομβία.

Το ΥΠΕΞ δηλώνει συμπαράσταση στους τραυματίες και τους πληγέντες από τον σεισμό.

Επισημαίνεται η ακούραστη εργασία των σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Η ανακοίνωση τονίζει τη βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω του σεισμού. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και στα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου», αναφέρει το ΥΠΕΞ.