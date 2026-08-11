Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

Μαίνεται ο αιματηρός εμφύλιος στην αφρικανική χώρα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Μαζικούς τάφους στους οποίους είχαν ταφεί οι σοροί 25 αμάχων εντόπισαν οι δυνάμεις του σουδανικού στρατού στην περιοχή Κουρμούκ, στην Πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου, μετά την ανακατάληψη της πόλης από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Την πληροφορία έδωσε στη δημοσιότητα ο επίτροπος του Κουρμούκ, Αμπντέλ Άτι Μοχάμεντ αλ Φάκι, ο οποίος κατηγόρησε τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ότι εκτέλεσαν τα θύματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Μεταξύ των νεκρών φέρεται να βρίσκονται γυναίκες, παιδιά, αλλά και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία.

Οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκκαθάρισης που πραγματοποιούσαν μονάδες του στρατού στα βορειοανατολικά της πόλης, περισσότερο από έναν μήνα μετά την επαναφορά του Κουρμούκ υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα φέρεται να σκοτώθηκαν κοντά στο όρος Φανκάτ, περιοχή την οποία οι RSF είχαν χρησιμοποιήσει ως βάση για την εκτόξευση drones με στόχο επιθέσεις αυτοκτονίας.

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων του Σουδάν (SAF) και των RSF, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023. Έκτοτε, οι συγκρούσεις έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως και αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο πόλεμος στο Σουδάν και οι καταγγελίες για εγκλήματα

Καταγγελίες για μαζικές ταφές και εκτελέσεις είχαν διατυπωθεί και στο Νταρφούρ τον Νοέμβριο του 2025.

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν είχε τότε κατηγορήσει τις RSF ότι συγκέντρωναν εκατοντάδες σορούς από δρόμους και γειτονιές της Ελ Φάσερ, ενώ ορισμένα από τα θύματα φέρεται να θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους και άλλα να αποτεφρώθηκαν, σε μια προσπάθεια να εξαφανιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των δολοφονιών.

Η ανακατάληψη του Κουρμούκ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο σουδανικός στρατός σημείωνε νέες επιτυχίες σε άλλα μέτωπα της χώρας.

Στα τέλη Ιουλίου, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν από τις RSF αρκετές περιοχές στο Βόρειο Κορντοφάν, μεταξύ των οποίων οι Μπάρα, Τζάμπρα αλ Σέιχ και Ουμ Σαγιάλα. Λίγο αργότερα, ο αρχηγός του σουδανικού στρατού και επικεφαλής του Συμβουλίου Κυριαρχίας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, επισκέφθηκε θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο στρατός είχε επίσης ανακτήσει τον έλεγχο του Χαρτούμ, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας είχε απελευθερωθεί από τις δυνάμεις των RSF.

Δραματική παραμένει η ανθρωπιστική κατάσταση

Παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, ο ειδικός απεσταλμένος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Ντερτ Σέγκααρ, απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη χώρα.

Όπως ανέφερε, περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 9 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το Σουδάν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλες χώρες.

Η σύγκρουση, που συνεχίζεται για περισσότερα από τρία χρόνια, έχει αφήσει πίσω της τεράστιες καταστροφές, μαζικούς εκτοπισμούς και σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

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