Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

Ο δισεκατομμυριούχος απορρίπτει την ιδέα μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που θα «κατέστρεφε τις περισσότερες θέσεις εργασίας και τον ίδιο τον σκοπό της ανθρωπότητας»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δημοσίευσε σήμερα ένα μακροσκελές κείμενο στον ιστότοπο της επιχείρησής του προκειμένου να υπερασπιστεί τη νέα του στρατηγική, που θα συνδυάζει ανοικτά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και επενδύσεις σε πόλεις όπου φιλοξενούνται κέντρα δεδομένων.

Για τον επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και WhatsApp, στόχος είναι να αναδειχθεί μια θετική προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ενδεχόμενων οφελών της, την ώρα που η αντίθεση στις ΗΠΑ είναι όλο και εντονότερη, ιδίως απέναντι στην εγκατάσταση κέντρων δεδομένων.

Το κείμενο συνοδεύει την παρουσίαση σήμερα από τη Meta μιας νέας σειράς ανοικτών μοντέλων ΤΝ (ή «ανοικτής πηγής», ο βασικός κώδικας των οποίων είναι προσβάσιμος σε όλους), το Muse Glimmer, που μπορεί να λειτουργεί σε φορητούς υπολογιστές.

Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης να οδηγήσει το ισχυρότερο μοντέλο του, Muse Spark 1.2, προς την «ανοικτή πηγή» (open source), αφού υπερασπίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κλειστά μοντέλα.

Σύμφωνα με τον Ζάκερμπεργκ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως «οι άνθρωποι θα διαθέτουν μια υπερνοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, η οποία θα ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες» και η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη.

Παρεμπιπτόντως, ο δισεκατομμυριούχος απορρίπτει την ιδέα μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που θα «κατέστρεφε τις περισσότερες θέσεις εργασίας και τον ίδιο τον σκοπό της ανθρωπότητας».

«Η ιδέα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε μονάχα η μέγιστη συγκέντρωση της εξουσίας της στα χέρια λίγων να αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο», δεν έχει νόημα, εκτίμησε ο Ζάκερμπεργκ. Μπροστά στους κινδύνους ασφαλείας, τους οποίους αναγνωρίζει, προτείνει οι εταιρείες που «αναπτύσσουν προηγμένη ΤΝ να συνεισφέρουν σημαντικούς τεχνικούς πόρους ώστε να βοηθούν την κυβέρνηση να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές».

Ενώ οι επικεφαλής των ανταγωνιστών του Anthropic και του OpenAI έχουν ήδη προασπιστεί την ιδέα ενός ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ προτείνει, από την πλευρά του, να δοθεί στην αμερικανική κυβέρνηση «έγκαιρη πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα και ένας «στρατός» μηχανικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφάλειας».

Επιπλέον, επιθυμεί μια καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, «στην οποία ούτε η Meta ούτε οποιοσδήποτε άλλος πάροχος υπηρεσιών έχει πρόσβαση», προτείνοντας μια «ισχυρότερη συνεργασία» μεταξύ των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης «για την εφαρμογή του νόμου και την ασφάλεια».

Γενικότερα, ο επικεφαλής της Meta υπερασπίστηκε τη στρατηγική της εταιρείας του που συνίσταται στο να παρέχει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της μέσω λογισμικού ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζοντας ότι «ο στόχος τους, από την ίδρυση της Meta, ήταν να δοθεί η εξουσία στους χρήστες». Ταυτόχρονα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου για τις πόλεις που φιλοξενούν τα κέντρα δεδομένων του ομίλου, ώστε να «επιτραπεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αυτό το ταμείο αναμένεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Η Meta ανακοίνωσε πως θέλει να επενδύσει το ποσό των 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κατασκευή κέντρων δεδομένων φέτος, ένα ποσό που αναμένεται να φτάσει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028.

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