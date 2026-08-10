Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα στο Κορωπί, την ώρα που η οικογένεια απουσίαζε από το σπίτι καθώς έλειπαν για διακοπές και μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 18.000 ευρώ.

Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο-ντοκουμέντο να αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν στο εσωτερικό και τον χρόνο-ρεκόρ μέσα στον οποίο ολοκλήρωσαν την εισβολή τους.

Οι τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φαίνεται να έδρασαν με ταχύτητα και συντονισμό, προχωρώντας στην αφαίρεση αντικειμένων αξίας πριν αποχωρήσουν από το σημείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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