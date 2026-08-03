Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν
Δύο ερασιτέχνες ληστές στη Βρετανία καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού απείλησαν υπάλληλο, τσακώθηκαν για τα κλοπιμαία και της ζήτησαν συγγνώμη
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Απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στο Ντερμπισάιρ της Βρετανίας, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε τοπικό κατάστημα απειλώντας την υπάλληλο με ένα ψεύτικο όπλο και μαχαίρι.
Οι δράστες, ο 56χρονος Stephen Bradley και ο 48χρονος David Oakley, απέσπασαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι.
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