Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν

Δύο ερασιτέχνες ληστές στη Βρετανία καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού απείλησαν υπάλληλο, τσακώθηκαν για τα κλοπιμαία και της ζήτησαν συγγνώμη

Newsroom

Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στο Ντερμπισάιρ της Βρετανίας, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε τοπικό κατάστημα απειλώντας την υπάλληλο με ένα ψεύτικο όπλο και μαχαίρι.

Οι δράστες, ο 56χρονος Stephen Bradley και ο 48χρονος David Oakley, απέσπασαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

16:06ΕΥ ΖΗΝ

5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:52LIFESTYLE

Σαγήνεψε τα πλήθη η βασίλισσα Λετίθια: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με κόκκινο φόρεμα στο Φεστιβάλ Σινεμά της Μαγιόρκα

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει σταδιακά η ηλεκτροδότηση με γεννήτριες - Έχει ρεύμα η Πάστρα

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις καταγραφής των ζημιών και αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και αγρότες

15:40WHAT THE FACT

Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα

15:36ANNOUNCEMENTS

Η Βαμβακού έχει σχέδιο για το καλοκαίρι: Αλέξανδρος Τσουβέλας, «Εξωγήινος – Η επιστροφή»

15:35LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει, τα νεφρά μου κατέρρεαν»

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για φωτιές: Εθνική τραγωδία, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των 4 Ελλήνων και του Δανού πιλότου

15:15ANNOUNCEMENTS

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Σεπτεμβρίου

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Οι κοινωνικές εκπτώσεις δεν είναι επιδότηση των ακτοπλοϊκών – Αν το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί, ας το πει ξεκάθαρα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Λάκη Χαλκιά: Το αντίο του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου - «Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό τέσσερις περιοχές την Τρίτη 4 Αυγούστου - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Ανατίναξε βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή των υδάτων - Πώς σώθηκε ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα (video)

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

15:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μεγάλη αναζωπύρωση στο Κανδήλι, μαίνεται η φωτιά στην Αγία Σκέπη

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Λάκη Χαλκιά: Το αντίο του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου - «Λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης»

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

15:35LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει, τα νεφρά μου κατέρρεαν»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό drone συνετρίβη σε πολυσύχναστη παραλία στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, 20 χιλιόμετρα από το εξοχικό του Πούτιν - Τέσσερις νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ