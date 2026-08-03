Ληστεία αλά «Home Alone» στη Βρετανία: Τσακώθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία και συνελήφθησαν

Απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στο Ντερμπισάιρ της Βρετανίας, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν σε τοπικό κατάστημα απειλώντας την υπάλληλο με ένα ψεύτικο όπλο και μαχαίρι.

Οι δράστες, ο 56χρονος Stephen Bradley και ο 48χρονος David Oakley, απέσπασαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι.

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