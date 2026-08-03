Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει»

Ο θρυλικός μουσικός αποκαλύπτει πως βρέθηκε ξανά ένα βήμα πριν από τον θάνατο, μιλώντας για τον εθισμό, τα προβλήματα υγείας και την απόφασή του να μείνει οριστικά μακριά από το αλκοόλ

Ανθή Κουρεντζή

Συγκλονίζει ο Φιλ Κόλινς για τη μάχη με τον αλκοολισμό: «Το κρασί παραλίγο να με σκοτώσει»
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Μετά την αποκάλυψη του Φιλ Κόλινς ότι πριν από δύο χρόνια κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του εξαιτίας του εθισμού του στο αλκοόλ, ο δημοσιογράφος της «Mirror» Τομ Μπράιαντ θυμάται μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη, η οποία τον είχε κάνει να ανησυχήσει για την εύθραυστη κατάσταση της υγείας του διάσημου μουσικού.

«Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί, ένα φθινοπωρινό πρωινό του 2016, όταν κάθισα απέναντι από τον Φιλ Κόλινς σε ένα πολυτελές μπαρ, στα ενδότερα του Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Δεν είχαμε προλάβει καλά καλά να ανταλλάξουμε τις πρώτες τυπικές κουβέντες, όταν ένας σερβιτόρος έφερε στον τραγουδιστή ένα μεγάλο ποτήρι παγωμένο λευκό κρασί. Πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά η συνέντευξη, είχε ήδη φτάσει και δεύτερο.

Phil Collins

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Ήταν, βέβαια, αρκετά νωρίς. Ωστόσο, στον κόσμο της σόουμπιζ το αλκοόλ δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο. Παρ’ όλα αυτά, καθώς οι συνεργάτες του στέκονταν στο βάθος ανταλλάσσοντας βλέμματα που έμοιαζαν γεμάτα ανησυχία, ήταν φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η εξήγηση βρισκόταν ακριβώς πάνω στο τραπέζι ανάμεσά μας. Είχαμε συναντηθεί για να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο, στο οποίο περιέγραφε με σκληρές λεπτομέρειες τη μάχη του με τον αλκοολισμό και αποκάλυπτε ότι είχε πλέον συμπληρώσει τρία χρόνια νηφαλιότητας.

Η κατάστασή του είχε φτάσει κάποτε σε τόσο κρίσιμο σημείο, ώστε χρειάστηκε να μεταφερθεί αεροπορικώς από την Καραϊβική σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί τού διέγνωσαν οξεία παγκρεατίτιδα, η οποία είχε προκληθεί από τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Αργότερα, εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης στο Γουίλτσαϊρ», θυμάται ο Μπράιαντ.

Ωστόσο, καθώς ο Φιλ Κόλινς άδειαζε και το επόμενο ποτήρι, ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι όσα περιέγραφε στο βιβλίο του είχαν ήδη ξεπεραστεί από την πραγματικότητα.

Όταν τον ρώτησα διακριτικά για το γεγονός ότι είχε επιστρέψει στο αλκοόλ, παρά τη δήλωσή του ότι παρέμενε νηφάλιος, εκείνος απάντησε με απόλυτη φυσικότητα: «Είμαι απολύτως ικανός να πιω δύο ή τρία ποτήρια κρασί, να πω καληνύχτα και να σταματήσω εκεί».

Phil Collins

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Δέκα χρόνια αργότερα, τα λόγια εκείνα αποκτούν πολύ διαφορετικό βάρος.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Κόλινς αποκάλυψε ότι το 2024 βρέθηκε ξανά μια ανάσα από τον θάνατο, καθώς το αλκοόλ παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή για δεύτερη φορά.

Σε νέα συνέντευξή του στους Sunday Times, ο 75χρονος σήμερα μουσικός περιέγραψε ότι οι γιατροί κάλεσαν τα πέντε παιδιά του στο νοσοκομείο για να τον αποχαιρετήσουν, την ώρα που εξεταζόταν το ενδεχόμενο διακοπής της μηχανικής υποστήριξης.

«Τα νεφρά μου κατέρρεαν και τα όργανά μου άρχιζαν να σταματούν να λειτουργούν», αποκάλυψε.

«Οι άνθρωποι έρχονταν για να με αποχαιρετήσουν. Εγώ, όμως, δεν θυμάμαι να ήρθαν. Δεν είχα ιδέα για όσα συνέβαιναν. Όλοι φοβούνταν ότι δεν θα με ξανάβλεπαν. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τραγικά», πρόσθεσε.

Ο Φιλ Κόλινς αποκάλυψε ότι πέρασε συνολικά επτά μήνες στο νοσοκομείο, με την υγεία του να έχει υποστεί πλέον μόνιμες βλάβες. Το πάγκρεάς του έχει ουλές, ενώ η λειτουργία των νεφρών του παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Phil Collins

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Όπως είχα διαπιστώσει και εκείνο το πρωινό, το κρασί ήταν το ποτό της επιλογής του, περισσότερο ακόμη και από τα πιο δυνατά αποστάγματα.

«Έπινα κρασί μόλις ξυπνούσα. Αυτό ήθελα για πρωινό, ένα ποτήρι κρασί», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, την περίοδο έκδοσης του βιβλίου του ο μουσικός παρέμενε νηφάλιος χάρη στη λήψη Antabuse, ενός φαρμάκου που χορηγείται σε ανθρώπους με εξάρτηση από το αλκοόλ και προκαλεί έντονη ναυτία και πονοκεφάλους ακόμη και μετά από μικρή κατανάλωση ποτού.

Ο ίδιος, πάντως, δεν μπορεί πλέον να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε η σχέση του με το αλκοόλ άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

«Όταν έπινα, έχανα κάθε αίσθηση του χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανατρέχοντας σήμερα σε εκείνη τη συνάντηση με τον τραγουδιστή, είναι πιθανό ότι η υποτροπή του είχε ήδη ξεκινήσει.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η κατανάλωση αλκοόλ είχε εξελιχθεί σε σταθερό στοιχείο της περιοδείας για την προώθηση του βιβλίου του. Δημοσιογράφος του BBC είχε παραδεχθεί ότι ένιωσε ανησυχία όταν είδε τον Κόλινς να παραγγέλνει κρασί, την ώρα που παρουσίαζε ένα βιβλίο στο οποίο εξυμνούσε τη νηφαλιότητα.

Phil Collins Portrait Session

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Η φυσική του κατάσταση ήταν ήδη εμφανώς επιβαρυμένη. Μετά από πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και στα γόνατα, ο μουσικός έδειχνε ιδιαίτερα εύθραυστος, ενώ η πλάτη του είχε καταπονηθεί από τις δεκαετίες που πέρασε καθισμένος πίσω από τα ντραμς.

Θυμάμαι να μορφάζει από τον πόνο καθώς καθόταν προσεκτικά στο τραπέζι και να σκέφτομαι ότι, ίσως τελικά, εκείνο το ποτήρι κρασί τού προσέφερε μια προσωρινή ανακούφιση.

Λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξή μας, ο Κόλινς έπεσε στο μπάνιο του και δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν με ένα έντονο και επώδυνο μελάνιασμα γύρω από το μάτι.

Παρά τη βεβαρημένη φυσική του κατάσταση, πνευματικά ο Φιλ Κόλινς παρέμενε απολύτως διαυγής, οξυδερκής και ιδιαίτερα γοητευτικός, έχοντας στη διάθεσή του ένα ανεξάντλητο απόθεμα συναρπαστικών ιστοριών.

Άλλωστε, πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες παγκοσμίως, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους πουλήμένους τόσο μέσα από την πορεία του με τους Genesis όσο και ως σόλο τραγουδιστής. Παραμένει, επίσης, ο μοναδικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε και στις δύο συναυλίες του Live Aid, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Phil Collins

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Εκείνη την ημέρα στάθηκα ιδιαίτερα τυχερός, καθώς μου αποκάλυψε ότι είχε επανασυνδεθεί με την πρώην σύζυγό του, Οριάν Σεβέι, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το διαζύγιό τους το 2008 τού είχε κοστίσει περίπου 25 εκατομμύρια λίρες.

«Δεν μου επέστρεψε τα χρήματα. Δεν κάναμε ποτέ αυτή τη συζήτηση», είχε πει γελώντας.

Η Οριάν ήταν μόλις 21 ετών όταν γνώρισε τον Κόλινς το 1994, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ελβετία, όπου είχε προσληφθεί ως μεταφράστριά του. Εκείνη την περίοδο, ο μουσικός βρισκόταν στη μέση ενός δύσκολου χωρισμού από την Τζιλ Τάβελμαν, μητέρα της ηθοποιού Λίλι Κόλινς. Η σχέση τους έληξε έπειτα από 12 χρόνια, με τον τραγουδιστή να της ανακοινώνει τον χωρισμό μέσω φαξ.

Ο Κόλινς παντρεύτηκε την Οριάν το 1999, όμως το ζευγάρι χώρισε λίγα χρόνια αργότερα. Εκείνη μετακόμισε το 2012 από την Ελβετία στο Μαϊάμι μαζί με τους δύο γιους τους, προτού οι δυο τους αποφασίσουν να δώσουν μία νέα ευκαιρία στη σχέση τους.

Η επανασύνδεση, ωστόσο, δεν είχε αίσιο τέλος. Τέσσερα χρόνια μετά τη συνέντευξή μας, η Οριάν ταξίδεψε κρυφά στο Λας Βέγκας και παντρεύτηκε έναν άλλο άνδρα.

COLLINS

Ο Φιλ Κόλινς / AP

«Περνούσε πολύ χρόνο στο Λας Βέγκας και αγόρασε ένα σπίτι εκεί. Πίστευα ότι ήταν για επαγγελματικούς λόγους. Νομίζω ότι ένα μέρος ήταν, αλλά ένα άλλο σίγουρα δεν ήταν. Δεν βρίσκεται και τόσο ψηλά στην εκτίμησή μου», ανέφερε πρόσφατα ο Κόλινς.

Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «δυσάρεστη, ανήθικη και καθόλου ευγενική», παραδεχόμενος ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να τη συγχωρήσει. Οι δυο τους, πάντως, εξακολουθούν να διατηρούν επαφή για χάρη των παιδιών τους.

Με ιδιαίτερη ειλικρίνεια, ο μουσικός αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να έχει αισθήματα για εκείνη, γνωρίζει όμως ότι μια νέα επανασύνδεση θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη για τον ίδιο.

«Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα αυτή τη στιγμή. Ξέρω τον εαυτό μου. Πιθανότατα θα κατέρρεα ξανά», παραδέχθηκε.

Phil Collins

Ο Φιλ Κόλινς / AP

Όσο για την επόμενη ημέρα της ζωής του, ο Φιλ Κόλινς δηλώνει αποφασισμένος να μείνει οριστικά μακριά από το αλκοόλ.

«Στάθηκα πολύ τυχερός που κατάφερα να βγω ζωντανός από αυτό. Εννοείται ότι από τότε δεν έχω ξαναπιεί», τόνισε.

Η ελπίδα είναι ότι αυτή τη φορά γράφεται πράγματι το τελευταίο κεφάλαιο στη μακρόχρονη και οδυνηρή μάχη του με την εξάρτηση.

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