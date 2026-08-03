Σαγήνεψε τα πλήθη η βασίλισσα Λετίθια: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Σινεμά της Μαγιόρκα

Η βασίλισσα της Ισπανίας παρέδωσε ξανά μαθήματα στυλ

Ανθή Κουρεντζή

Σαγήνεψε τα πλήθη η βασίλισσα Λετίθια: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Σινεμά της Μαγιόρκα
LIFESTYLE
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  • Η βασίλισσα Λετίθια εμφανίστηκε στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Altàntida Mallorca με ένα εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα του οίκου Carolina Herrera αξίας 2.936€.
  • Το φόρεμα είχε ασύμμετρη λαιμόκοψη, πλαϊνό φερμουάρ και ψηλό σκίσιμο στη φούστα, δημιουργώντας ένα κολακευτικό ντραπέ με τσέπες.
  • Ολοκλήρωσε το look της με nude δερμάτινα mule σανδάλια Gucci (€780), χρυσό clutch Begüm Khan και κοσμήματα Isabel Guarch που τιμούν την παράδοση της Μαγιόρκα.
  • Τα σκουλαρίκια με φύλλα φοίνικα, χειροποίητα σε 18 καράτια κίτρινο χρυσό, ανήκουν στην πριγκίπισσα Leonor και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2015.
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Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας έχει ήδη ξεκινήσει τις επίσημες εμφανίσεις της στη Μαγιόρκα με την παρουσία της στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Altàntida Mallorca (AMFF).

Η σύζυγος του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ μας χάρισε μια ακόμη αξέχαστη εμφάνιση με ένα εκπληκτικό εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα με ασύμμετρη λαιμόκοψη και πλαϊνό φερμουάρ που κατεβαίνει κατά μήκος του σώματος και δημιουργεί ένα ψηλό σκίσιμο στη φούστα. Αυτό το σχέδιο με τσέπες, που δημιουργεί ένα κολακευτικό ντραπέ, είναι του οίκου Carolina Herrera και ανέρχεται στην τιμή των 2.936€.

Το κόκκινο - ένα χρώμα που υποδηλώνει αυτοπεποίθηση - είναι το αγαπημένο της βασίλισσας. Κι όμως, δεν ήταν ένα χρώμα που είχε φορέσει σε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου. Η ίδια είχε επιλέξει να φορέσει δύο φορές μαύρο, μία φορά ασημί, μία φορά μπλε και ασπρόμαυρο στο ντεμπούτο της.

https://www.instagram.com/p/DbjOZkPjoKb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Λετίθια ολοκλήρωσε το look της με nude δερμάτινα mule σανδάλια από λουστρίνι με λεπτομέρεια αγκράφα (Gucci €780), ένα χρυσό clutch από την τουρκική μάρκα Begüm Khan. Όσο για τα κοσμήματά της, επέλεξε τα δύο αγαπημένα της δαχτυλίδια: ένα από Coreterno και ένα από Karen Hallam.

Για άλλη μια φορά επέλεξε τα σκουλαρίκια με φύλλα φοίνικα από την Isabel Guarch. Αυτά (το μοντέλο Palma Oro, 1.550 ευρώ), τα οποία αποτίουν φόρο τιμής στην προγονική παράδοση της Μαγιόρκα, «κατά την οποία η φύτευση ενός φοίνικα στην είσοδο ενός σπιτιού σήμαινε το άνοιγμα των θυρών με φιλοξενία», όπως εξηγεί η μάρκα της Μαγιόρκα, είναι χειροποίητα σε κίτρινο χρυσό 18 καρατίων.

Τα φόρεσε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου 2016, σε ακροατήρια στο Παλάτι Zarzuela. Ωστόσο, δεν είναι δικά της, αλλά ανήκουν στην πριγκίπισσα Leonor. Η Leonor τα παρουσίασε για πρώτη φορά στις 5 Αυγούστου 2015, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής επίσκεψης στην έκθεση Paysage Miró στην Πάλμα.

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