Κεφαλονιά: Επιστρέφει σταδιακά η ηλεκτροδότηση με γεννήτριες - Έχει ρεύμα η Πάστρα

Snapshot Στην Πάστρα της Κεφαλονιάς αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση με τη χρήση γεννητριών, επαναφέροντας το ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σταδιακή επαναφορά ρεύματος αναμένεται και σε άλλους οικισμούς όπως Σκάλα, Κατελειό, Ρατζακλί, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι.

Η λειτουργία των υδραγωγείων στη Σκάλα εξαρτάται από την ηλεκτροδότηση, ωστόσο οι γεννήτριες που τοποθετήθηκαν δεν λειτούργησαν λόγω έλλειψης πετρελαίου, προκαλώντας διακοπή νερού.

Οι τρεις μεγάλες γεννήτριες που μεταφέρθηκαν στη Σκάλα από τον ΔΕΔΔΗΕ κάλυψαν μόλις το 3% των αναγκών ηλεκτροδότησης του οικισμού. Snapshot powered by AI

Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με γεννήτριες σημειώθηκε στην πυρόπληκτη Πάστρα στην Κεφαλονιά στον απόηχο της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από κατοίκους του χωριού, οι ηλεκτρογεννήτριες τοποθετήθηκαν και τέθηκαν ήδη σε πλήρη λειτουργία, επαναφέροντας την παροχή ρεύματος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται σταδιακά να επανέλθει το ρεύμα και στους υπόλοιπους οικισμούς. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς ρεύμα και χωρίς γεννήτριες παραμένει ο οικισμός Ρατζακλί.

Τι γίνεται με το νερό

Παράλληλα και το πρόβλημα με το νερό συνδέεται άμεσα με την ηλεκτροδότηση καθώς τα υδραγωγεία λειτουργούν με ρεύμα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς (ΔΕΥΑΚ), σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησε γεννήτριες στα υδραγωγεία της Σκάλας για να λύσει το πρόβλημα.

Ωστόσο φέρεται τελικά οι γεννήτριες να μην είχαν πετρέλαιο γι’ αυτό και δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν και ο οικισμός έμεινε χωρίς νερό, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Η Σκάλα είναι από τους μεγαλύτερους οικισμούς στα νότια του νησιού με πολλά καταστήματα, τουριστικά καταλύματα και σπίτια. Νωρίτερα ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά πληροφορίες, μετέφερε στον οικισμό τρεις μεγάλες γεννήτριες για να εξυπηρετήσει τις ανάκες. Τελικά, όμως, η ισχύς τους ήταν πολύ μικρή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Σκάλας σε ηλεκτροδότηση και κατάφεραν να καλύψουν μόλις το 3%.

Διαβάστε επίσης