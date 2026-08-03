Κεφαλονιά: Ελπίδες για αποκατάσταση του ρεύματος στις 17:00 – Αλαλούμ με τις γεννήτριες στη Σκάλα

Τοποθετήθηκαν γεννήτριες στα υδραγωγεία αλλά και στον οικισμό της Σκάλας αλλά δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν

Εύη Απολλωνάτου

Κεφαλονιά: Ελπίδες για αποκατάσταση του ρεύματος στις 17:00 – Αλαλούμ με τις γεννήτριες στη Σκάλα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Η φωτιά στη νότια Κεφαλονιά κατέστρεψε 15-17 κολώνες ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα και νερό πολλούς οικισμούς για 48 ώρες.
  • Οι γεννήτριες που τοποθετήθηκαν στη Σκάλα δεν λειτουργούσαν λόγω έλλειψης πετρελαίου και κάλυψαν μόνο το 3% των αναγκών σε ηλεκτροδότηση.
  • Η αποκατάσταση του ρεύματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις 17:00 της ημέρας της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Νίκο Κουρκουμέλη.
  • Η τοποθέτηση των γεννητριών έγινε από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν προτεραιοποιήθηκαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή περιοχές, παρά μόνο λόγω τεχνικών δυσκολιών.
  • Η υδροδότηση αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας βυτιοφόρων, με κάποιες περιοχές να εξυπηρετούνται προσωρινά από υδροφόρες.
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Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις περιοχές της νότιας Κεφαλονιάς μετά τη χθεσινή φωτιά που κατέστρεψε δεκάδες κολώνες ηλεκτροδότησης. Εδώ και 48 ώρες δεν υπάρχει ρεύμα και νερό στους οικισμούς Σκάλας, Κατελειό, Ρατζακλί, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Κρεμμύδι.

Το πρόβλημα με το νερό συνδέεται άμεσα με την ηλεκτροδότηση καθώς τα υδραγωγεία λειτουργούν με ρεύμα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλονιάς (ΔΕΥΑΚ), σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησε γεννήτριες στα υδραγωγεία της Σκάλας για να λύσει το πρόβλημα.

Ωστόσο φέρεται τελικά οι γεννήτριες να μην είχαν πετρέλαιο γι’ αυτό και δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν και ο οικισμός έμεινε χωρίς νερό, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Η Σκάλα είναι από τους μεγαλύτερους οικισμούς στα νότια του νησιού με πολλά καταστήματα, τουριστικά καταλύματα και σπίτια. Έτσι ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά πληροφορίες, μετέφερε στον οικισμό τρεις μεγάλες γεννήτριες για να εξυπηρετήσει τις ανάκες. Τελικά, όμως, η ισχύς τους ήταν πολύ μικρή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Σκάλας σε ηλεκτροδότηση και κατάφεραν να καλύψουν μόλις το 3%.

Κουρκουμέλης: Η ενημέρωση είναι ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μετά τις 17:00

Την εκτίμηση ότι η πιο δύσκολη φάση της μεγάλης πυρκαγιάς έχει πλέον περάσει εξέφρασε μέσω του COSMOS 96,5 ο αντιδήμαρχος Ελειού-Πρόννων, Νίκος Κουρκουμέλης, περιγράφοντας τις δύο προηγούμενες ημέρες ως ιδιαίτερα δύσκολες για την περιοχή. Όπως ανέφερε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ούτε καταστροφές κατοικιών, κάτι που, όπως είπε, οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια της Πυροσβεστικής, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ουσιαστικά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και πλέον η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των ζημιών.

Ο κ. Κουρκουμέλης δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σημειώνοντας πως έχουν καεί περίπου 15 έως 17 κολόνες. Όπως είπε, τα συνεργεία εργάζονται εντατικά από την προηγούμενη ημέρα και η ενημέρωση που έχει λάβει είναι ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 5 το απόγευμα.

Εξέφρασε, μάλιστα, την ελπίδα ότι η αποκατάσταση θα αφορά όλες τις πληγείσες περιοχές, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να παραταθεί άλλο. «Οι γεννήτριες δεν τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις»Απαντώντας στις καταγγελίες κατοίκων και επαγγελματιών ότι δόθηκε προτεραιότητα στη Σκάλα και στις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της τοποθέτησης ηλεκτρογεννητριών, ο αντιδήμαρχος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος δεν είχε καμία ενημέρωση ούτε συμμετοχή στην απόφαση για την τοποθέτηση των γεννητριών, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή έγινε αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αρχικά εγκαταστάθηκαν δύο μικρές γεννήτριες και στη συνέχεια άλλες δύο, οι οποίες κάλυπταν περιορισμένη έκταση και τοποθετήθηκαν στον κεντρικό δρόμο και στον πεζόδρομο της Σκάλας, όπου η σύνδεση ήταν τεχνικά ευκολότερη.

Τόνισε ότι οι γεννήτριες δεν δόθηκαν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ότι το γεγονός πως στην περιοχή λειτουργούσαν καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια ήταν αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους θέσης και όχι κάποιας ειδικής επιλογής. Παράλληλα, ανέφερε πως κατανοεί τις αντιδράσεις των κατοίκων άλλων περιοχών, επισημαίνοντας ότι όποια επιλογή και αν γινόταν, θα υπήρχαν παράπονα από όσους έμεναν εκτός.

Ο Πόρος ηλεκτροδοτήθηκε μέσω Σάμης

Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση επηρεάζουν άμεσα και την υδροδότηση. Όπως είπε, σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιούνται μικρές γεννήτριες για τη λειτουργία αντλιοστασίων, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό η τροφοδοσία γίνεται με υδροφόρες.Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατανάλωση νερού είναι ιδιαίτερα αυξημένη και τα διαθέσιμα βυτιοφόρα δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες, με αποτέλεσμα περιοχές όπως το Σπαθί και το Κουτουπά να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ και η Σκάλα παρουσίαζε ελλείψεις στην υδροδότηση.

Αναφερόμενος στον Πόρο, ο κ. Κουρκουμέλης είπε ότι πληροφορήθηκε πως η περιοχή ηλεκτροδοτήθηκε μέσω Σάμης.Όπως εξήγησε, επικοινώνησε με τον διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ενημερωθεί αν υπήρχε δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθεί και η Σκάλα, ωστόσο του εξηγήθηκε ότι αυτό δεν ήταν τεχνικά εφικτό λόγω των περιορισμών του δικτύου.« Αφού δεν γινόταν, δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε να μη δοθεί ρεύμα στον Πόρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη εκδήλωση ανακήρυξης του Σάιμον Πέγκο ως επίτιμου δημότη του Δήμου Αργοστολίου. Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών που επικρατούν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του, καθώς ο ηθοποιός πρόκειται να αναχωρήσει τις επόμενες ημέρες και πιθανότατα η εκδήλωση θα μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο ή σε μεταγενέστερο χρόνο.

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