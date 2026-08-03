Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Πέτρου Ευθυμίου στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη

Snapshot Ο Πέτρος Ευθυμίου αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη

Τον χαρακτήρισε πολιτικό με ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια και βαθύ δημοκρατικό φρόνημα.

Ο Βαρβιτσιώτης παρέμεινε σταθερός στην παράταξή του λόγω της πίστης του στη γραμμή του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το καλό της χώρας.

Ήταν ανοιχτός στον διάλογο και σεβόταν τις απόψεις των αντιπάλων, γεγονός που τον καθιστούσε αξιόπιστο συνομιλητή.

Ο Ευθυμίου τονίζει ότι ο Βαρβιτσιώτης έθετε την αγάπη για την πατρίδα πάνω από προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα.

Η προσωπικότητα και το ήθος του Βαρβιτσιώτη θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για τους νέους πολιτικούς και την πολιτική ζωή. Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική ανάρτηση δημοσίευσε στα social media, ο Πέτρος Ευθυμίου, πρώην Υπουργός Παιδείας επί ΠΑΣΟΚ για το θάνατο του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

Ο κ. Ευθυμίου αναφέρει πως για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, «αφετηρία της δράσης του ήταν η αγάπη στην πατρίδα».

Σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως «αν υπήρξε τόσο αταλάντευτα σταθερός στην παράταξη του, ήταν γιατί πίστευε βαθιά, ότι η "γραμμή" που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν σωστή και χρήσιμη για την χώρα. Αλλά την ίδια στιγμή, η έμφυτη δημοκρατικότητα και η καλλιέργεια του δεν τον οδήγησαν ποτέ σε μια κομματική, πολιτική και πνευματική μονομέρεια. Γι αυτό, άλλωστε, ήταν τόσο αξιόπιστος συνομιλητής των αντιπάλων του».

Η ανάρτηση του Πέτρου Ευθυμίου:

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ανήκει σε μία όλο και πιο σπάνια κατηγορία πολιτικών. Με ακεραιότητα χαρακτήρα, προσωπική ανιδιοτέλεια, βαθύ δημοκρατικό φρόνημα. Αν και ήταν περήφανος για την καταγωγή του (ο πρώτος Βαρβιτσιώτης ήταν ο "γενάρχης" των κλεφτών του Μωρηά, Ζαχαριάς), αν και υπογράμμιζε ότι στην Βουλή από την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους υπήρχε πάντα ένας Βαρβιτσιωτης, ποτέ δεν είχε την πριγκιπική αλαζονεία που χαρακτηρίζει τόσους "γόνους" στην πολιτική ζωή.

Αντίθετα, αυτή η αλυσίδα ήταν για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης και μετριοπάθειας. Ισχυρός στις πεποιθήσεις του αλλά διαρκώς ανοιχτός στον διάλογο, με σεβασμό στις απόψεις των αντιπάλων. Για τον Γιάννη αφετηρία της δράσης του ήταν η αγάπη στην πατρίδα.

Αν υπήρξε τόσο αταλάντευτα σταθερός στην παράταξη του, ήταν γιατί πίστευε βαθιά, ότι η "γραμμή" που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν σωστή και χρήσιμη για την χώρα. Αλλά την ίδια στιγμή, η έμφυτη δημοκρατικότητα και η καλλιέργεια του δεν τον οδήγησαν ποτέ σε μια κομματική, πολιτική και πνευματική μονομέρεια. Γι αυτό, άλλωστε, ήταν τόσο αξιόπιστος συνομιλητής των αντιπάλων του.

Είχα το προνόμιο, να με συγκαταλέγει στους φίλους του. Άντλησα απεριόριστα από το ήθος του, τις γόνιμες διαφωνίες μας, την ευρύτητα της καλλιέργειας του και το χιούμορ του. Και τον ευχαριστώ και πάλι γι αυτό.

Τώρα που περνά στην Ιστορία, θα ήταν πολύτιμο αν γινόταν υπόδειγμα ήθους για τους νέους πολιτικούς. Και αν οδηγούσε τους πολίτες, σε όποιο κόμμα επιλέγουν, να σταθμίζει την ψήφο τους η διερεύνηση, αν ο εκπρόσωπος τον οποίο ψηφίζουν έχει πριν απ όλα στο νου του την πατρίδα, χωρίς κανενός είδους προσωπική ιδιοτέλεια αλλά μόνον το κίνητρο προσφοράς.

Γεια σου Γιάννη. Άφησες σπόρο καλό!

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