Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό τέσσερις περιοχές την Τρίτη 4 Αυγούστου - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν η Αττική, περιοχές της Εύβοιας, η Χίος και τα Ψαρά

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά: Σε πορτοκαλί συναγερμό τέσσερις περιοχές την Τρίτη 4 Αυγούστου - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τρίτη 4 Αυγούστου, τέσσερις περιοχές (Αττική, Εύβοια, Χίος, Ψαρά) βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς (κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός).
  • Περιοχές της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Ηπείρου, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Μυτιλήνης και Έβρου βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό).
  • Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως καύση ξερών υλικών και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.
  • Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών και υπαίθριες ψησταριές, ενώ οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Συνιστάται η προσοχή στη χρήση οχημάτων κοντά σε ξερά χόρτα και η αποφυγή ρίψης αναμμένων τσιγάρων ή άλλων πηγών ανάφλεξης σε δασικές εκτάσεις.
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Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε τέσσερις περιοχές, για αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης που δημισεύθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, περιοχές της Εύβοιας, η Χίος και τα Ψαρά.

Οι αρχές Πολιτικής Προστασίας και οι Πυροσβεσικές Υπηρεσίες των περιοχών καλούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν εστίες φωτιάς.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό

Σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυργαγιών (επιπέδου 3) βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας αύριο, Τρίτη 4/8.

Συγκεκριμένα, περιοχές της Πελοποννήσου, η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα, καθώς και περιοχές της Ηπείρου, η Κεαφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Μυτιλήνη και ο Έβρος, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

  • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
  • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
  • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
  • Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο
  • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
  • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
  • Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις
  • Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
  • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
  • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.

  • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται
  • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή

Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας.

Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του είναι επίσης δωρεάν, από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

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