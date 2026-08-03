Φωτιά στην περιοχή Βροντού Πιερίας - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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- Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πιερίας από το πρωί της Δευτέρας 2/8.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 19 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.
- Ο δήμος Δίου-Ολύμπου συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/8) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πιερίας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο δήμος Διος-Ολυμπου.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
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