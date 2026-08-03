Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Η μάχη των Erickson, οι δεξαμενές που αντλούσαν νερό κι ο ρόλος των Antine

Η μάχη των Erickson με τις φλόγες (δείτε video) και οι δεξαμενές που τους έδωσαν πρόσβαση στη megafire της Αττικοβοιωτίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Η μάχη των Erickson, οι δεξαμενές που αντλούσαν νερό κι ο ρόλος των Antine
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία αντιμετωπίστηκε κυρίως με ελικόπτερα Erickson, δυνάμεις Δασοκομάντος και αντιπυρικές παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero.
  • Οι αντιπυρικές ζώνες που δημιουργήθηκαν μέσω του Antinero δεν απέτρεψαν πλήρως την εξάπλωση της φωτιάς λόγω της έντασης και ταχύτητας της πυρκαγιάς.
  • Τρεις μεταλλικές δεξαμενές κοντά στην Οινόη και τη Βενίζα εξασφάλισαν τον ταχύ ανεφοδιασμό των ελικοπτέρων Erickson, που μπορούσαν να επιχειρούν παρά τους ισχυρούς ανέμους.
  • Οι megafires, όπως η πυρκαγιά στη Βοιωτία, διαφέρουν από τις παραδοσιακές πυρκαγιές λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης, υψηλής έντασης και ικανότητας υπέρβασης αντιπυρικών ζωνών.
  • Μέχρι τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, οι καμένες εκτάσεις στην ΕΕ ξεπέρασαν τα 4,6 εκατομμύρια στρέμματα, με την Ευρώπη να είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να αδυνατούν να επιχειρήσουν στην πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας λόγω αναταράξεων από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν τις τελευταίες ημέρες, η μάχη με τις φλόγες δόθηκε με τα ελικόπτερα κατάσβεσης, με τις μονάδες των Δασοκομάντος και με τη βοήθεια των αντιπυρικών παρεμβάσεων που είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη τριετία, μέσω του προγράμματος καθαρισμών Antinero.

Ωστόσο, η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η megafire στη Βοιωτία και την Αττική ήταν τόσο μεγάλη που οι φλόγες σε πολλά σημεία κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα εκτενές πλέγμα αντιπυρικών, σύμφωνα με μία πρώτη αντιπαραβολή των δορυφορικών εικόνων από την πληγείσα περιοχή.

Όπως προκύπτει από τον κατάλογο των συμβάσεων για το Antinero, στις δασικές εκτάσεις που περιβάλλουν το Πόρτο Γερμενό εκτελούνταν συστηματικά, από το 2023 έως το 2025, καθαρισμοί δασών και δασικών δρόμων από εύφλεκτη βιομάζα, κλαδεύσεις ή κοπές δέντρων και θάμνων, αραιώσεις βλάστησης και διανοίξεις νέων αντιπυρικών ζωνών ή συντήρηση υφιστάμενων σε εκτάσεις που έχουν καεί το τελευταίο τριήμερο.

Συνολικά έγιναν εννέα προσκλήσεις και το τελικό κόστος υπερέβη τα 19,1 εκατομμύρια ευρώ και καλύφθηκαν όλοι οι άξονες προσέγγισης του οικισμού: περιοχές ευθύνης του δασαρχείου Μεγάρων στα νότια, περιοχές ευθύνης του δασαρχείου Αιγάλεω στα ανατολικά και περιοχές ευθύνης του δασαρχείου Θήβας στα βόρεια.

Οι μεγαλύτερες αντιπυρικές παρεμβάσεις, περίπου το ήμισυ της δαπάνης, έγιναν πέρυσι, ενώ από τις δημόσιες συμβάσεις προκύπτει ότι μόνο το 2025 έγιναν τρία έργα καθαρισμού, κλάδευσης, φρυγάνευσης ή υλοτομίας που, συνολικά, αφορούσαν περισσότερα από 2.000 στρέμματα.

Ο κρίσιμος ρόλος των Erickson και τα «προκεχωρημένα» σημεία ανεφοδιασμού

Πέραν των παρεμβάσεων που έγιναν στο πλαίσιο του Antinero, στελέχη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας σημείωσαν ότι κοντά στην Οινόη και τη Βενίζα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Πόρτο Γερμενό, έχουν τοποθετηθεί τρεις μεταλλικές δεξαμενές χωρητικότητας 25 έως 100 κυβικών μέτρων, οι οποίες επιτρέπουν τον ταχύ και συνεχή ανεφοδιασμό των ελικοπτέρων Erickson.

Σε αντίθεση με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα Erickson έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν αυτές τις μέρες και συγκαταλέγονται στα αποτελεσματικότερα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης παγκοσμίως. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι χάρη στην εγκατάσταση των δεξαμενών διατηρήθηκε μία βασική δυνατότητα προσβολής της φωτιάς από αέρος, παρά την απουσία των αεροπλάνων, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν επενδύσει ιδιαίτερα στην απόκτηση και μίσθωση τέτοιων ελικοπτέρων

Η δράση των Erickson αποτυπώνεται σε βίντεο επιχειρησιακής θερμικής κάμερας, όπου φαίνεται η αλλαγή θερμοκρασίας όταν το ελικόπτερο ρίχνει το φορτίο του στη φωτιά.

Φωτιές μίας νέας εποχής

Οι μέγα πυρκαγιές, megafires, κατηγορία στην οποία φαίνεται να εντάσσεται η φωτιά στη Βοιωτία, έχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές από τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώνονταν πριν γίνουν αισθητές οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Οι megafires εξαπλώνονται ταχύτατα, καίγοντας την ξερή βλάστηση που έχει χαμηλό ποσοστό υγρασίας λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης βροχοπτώσεων. Συχνά μαίνονται με μεγάλη ένταση, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και εκπέμποντας υψηλό θερμικό φορτίο, που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα παραδοσιακών μέσων πυρόσβεσης συρρικνώνεται.

Οι megafires μπορούν, επίσης, να υπερβούν άλλοτε αποτελεσματικές αντιπυρικές ζώνες, συχνά εκτοξεύοντας καύτρες σε αποστάσεις πολλών εκατοντάδων μέτρων. Στις μεγάλες φετινές πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι οι φλόγες συχνά ξεπερνούσαν με ταχύτητα μεικτές ζώνες, όπου συνυπάρχουν περιποιημένες καλλιέργειες, κενά εδάφη και καθαρισμένα δάση. Οι εν λόγω ζώνες συνήθως επιβραδύνουν ή σταματούν μία φωτιά μικρότερης κλίμακας.

Μέχρι τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, οι καμένες εκτάσεις στην ΕΕ από την αρχή του έτους ξεπερνούσαν τα 4,6 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της προηγούμενης 20ετίας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας Copernicus. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πέτρος Ευθυμίου αποχαιρετά τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη: «Η έμφυτη δημοκρατικότητά του δεν τον οδήγησε ποτέ σε μια κομματική μονομέρεια»

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριες κωπηλασίας για την καλύτερη επίδοση της χώρας τα τελευταία 16 χρόνια

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Ζευγάρι γλίτωσε παρά τρίχα από δασική πυρκαγιά ενώ έκανε κάμπινγκ στο Σποκέιν - Δείτε βίντεο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ελπίδες για αποκατάσταση του ρεύματος στις 17:00 – Αλαλούμ με τις γεννήτριες στη Σκάλα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Υποβρύχια έκρηξη στον Δούναβη για να αποτραπεί το μπλακ-άουτ - Πώς σώθηκε ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα (video)

14:23LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο του Κώστα Μακεδόνα στον Λάκη Χαλκιά: «Άνθρωποι σαν εσένα δεν θα έπρεπε να φεύγουν ποτέ»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πύλο, επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Βροντού Πιερίας - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για αναζωπύρωση στον Κατελειό

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο - Αναπτύσσονταν τα έντερα του έξω από το σώμα του

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη των Erickson με τις φλόγες και οι δεξαμενές που τους έδωσαν πρόσβαση στη megafire της Αττικοβοιωτίας – Ο ρόλος των έργων Antinero στην περιοχή

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό – Έρευνες για αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Οι «γουρούνες» και η επικίνδυνη οδήγηση μετέτρεψαν το νησί σε «λούνα παρκ τρόμου»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Κερτ Κομπέιν: Η χήρα του, Κόρτνεϊ Λαβ ήθελε να πάρει από τη αστυνομία ολόκληρο τον φάκελο για τον θάνατό του «Ειναι παράλογο»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Η πυρκαγιά έκαψε το τοπίο γύρω από το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Προβλήματα σε περίπου 30 κολώνες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Ο ένας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου – Δεν υπήρχε σχηματισμός»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο - Αναπτύσσονταν τα έντερα του έξω από το σώμα του

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν από την έκρηξη

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για αναζωπύρωση στον Κατελειό

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

10:29LIFESTYLE

Το καυτό twerking της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα - Βίντεο

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ