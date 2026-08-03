Μύκονος: Οι «γουρούνες» και η επικίνδυνη οδήγηση μετέτρεψαν το νησί σε «λούνα παρκ τρόμου»

Snapshot Το 2025, 46 «γουρούνες» ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, με τρία να έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Η Μύκονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας τετράτροχων οχημάτων και της απειρίας πολλών οδηγών.

Από το 2019 έως το 2021 σημειώθηκαν τέσσερα θανατηφόρα τροχαία με «γουρούνες» στη Μύκονο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων καλούνται να ενισχύσουν τους ελέγχους και να διασφαλίσουν την κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών.

Προτείνεται περιορισμός της κυκλοφορίας, βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών και αυστηρότερες προϋποθέσεις ενοικίασης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο νησί. Snapshot powered by AI

Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, η απειρία πολλών οδηγών και οι επικίνδυνες «γουρούνες» μετατρέπουν τη Μύκονο σε ένα «λούνα παρκ τρόμου».

Κατά τους θερινούς μήνες, χιλιάδες επισκέπτες επιλέγουν τα τετράτροχα οχήματα ως έναν εύκολο τρόπο μετακίνησης. Πολλοί από αυτούς, ωστόσο, φαίνεται να μην έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, ενώ συχνά αγνοούν τις ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου: στενούς δρόμους, απότομες στροφές, ελλιπή φωτισμό, μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και συνεχή διέλευση επαγγελματικών οχημάτων.

Το αποτέλεσμα είναι η καθημερινή μετακίνηση να μετατρέπεται σε δοκιμασία για κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες. Μοτοσικλέτες, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, οχήματα μεταφοράς τουριστών και «γουρούνες» συνυπάρχουν σε δρόμους που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν έναν τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμπεριφορά οδηγών που αντιμετωπίζουν τα τετράτροχα ως παιχνίδι αναψυχής και όχι ως μηχανοκίνητα οχήματα που απαιτούν προσοχή και υπευθυνότητα. Επικίνδυνοι ελιγμοί, απότομα σταματήματα, υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς επαρκή εξοικείωση δημιουργούν καθημερινά συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στους τουρίστες. Είναι αποτέλεσμα ενός ολόκληρου μοντέλου ανάπτυξης που επί χρόνια έδωσε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της διαρκώς αυξανόμενης τουριστικής κίνησης, χωρίς να συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλών μετακινήσεων.

Ευθύνες έχουν τόσο οι αρμόδιες Αρχές, που καλούνται να ενισχύσουν τους ελέγχους, όσο και οι επιχειρήσεις ενοικίασης, οι οποίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα παραδίδονται σε ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τα χειριστούν. Παράλληλα, απαιτείται σαφής ενημέρωση για τους κινδύνους, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας και ουσιαστικός έλεγχος της κατάστασης των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στη δημιουργία μεγαλύτερων δρόμων ή περισσότερων χώρων στάθμευσης. Η Μύκονος χρειάζεται όρια: περιορισμό της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας, καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, αυστηρότερες προϋποθέσεις ενοικίασης και ένα βιώσιμο σχέδιο μετακίνησης που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες του νησιού.

Οι «γουρούνες» αποτελούν πλέον το πιο ορατό σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος. Ενός τουριστικού μοντέλου που μεγάλωσε γρηγορότερα από τις υποδομές και άφησε την οδική ασφάλεια σε δεύτερη μοίρα.

Χωρίς συντονισμένες παρεμβάσεις, η καθημερινότητα στους δρόμους θα εξακολουθεί να θυμίζει παιχνίδι επιβίωσης. Μόνο που σε αυτό το «λούνα παρκ» οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και ένα λάθος μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Τέσσερα τροχαία δυστυχήματα στη Μύκονο με «γουρούνες» - 46 τροχαία ατυχήματα σε πανελλαδικό επίπεδο το 2025

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στοιχεία της Αστυνομίας δείχνουν ότι το 2025 ότι οι λεγόμενες «γουρούνες» ενεπλάκησαν σε 46 τροχαία, τρία από τα οποία ήταν θανατηφόρα.

Στη Μύκονο, από το 2019 μέχρι το 2021 έχουν καταγραφεί τέσσερα τροχαία δυστυχήματα.

Το πρώτο ήταν στις 20 Ιουλίου του 2019 σκοτώθηκε ο 29χρονος Ιταλός αστυνομικός Σιμόνε Σίπιο, όταν το τετράτροχο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο βαν και στη συνέχεια σε βράχο, στον δρόμο Χώρας–Πλατύ Γιαλού. Στις 14 Αυγούστου 2019 ένας τουρίστας που οδηγούσε γουρούνα έπεσε από γκρεμό στην περιοχή Κανάλια. Στις 24 Οκτωβρίου 2019, μία 28χρονη Αμερικανίδα έχασε τη ζωή της μετά τη σύγκρουση γουρούνας με Ι.Χ. στον δρόμο Χώρας–Αεροδρομίου, ενώ στις 26 Αυγούστου 2021 μία Γερμανίδα τουρίστρια σκοτώθηκε όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στα βράχια στην περιοχή Κάπαρη.

Δραματική έκκληση από κατοίκους του νησιού

Με ανάρτησή του στα social media ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος, κάτοικος Μυκόνου, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επικίνδυνη οδήγηση που έχει εξελιχθεί σε «μάστιγα» στο νησί, σημειώνοντας ότι οι «γουρούνες» συμβάλλουν τραγικά στον οδικό εφιάλτη.

«ΜΥΚΟΝΟΣ: ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥΚάθε χρόνο η Μύκονος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Ως μοτοσικλετιστής νιώθω ότι έχω συνεπιβάτη τον Χάρο, γιατί αυτά που αντικρίζω καθημερινά στους δρόμους του νησιού είναι πραγματικά τρομακτικά.Βλέπεις γουρούνες να τις οδηγούν παιδάκια που έρχονται εδώ νομίζοντας ότι η Μύκονος είναι ένα λούνα παρκ. Από το μεσημέρι που ξεκινάω να οδηγώ μέχρι αργά το βράδυ, αισθάνομαι ότι παίζω σε βιντεοπαιχνίδι, προσπαθώντας να αποφύγω τους κακούς οδηγούς. Είτε πρόκειται για transfer, είτε για μηχανάκια, είτε για γουρούνες, η κατάσταση στους δρόμους έχει γίνει αφόρητη.Συγγνώμη, αλλά αυτή δεν είναι η Μύκονος που ονειρευόμουν. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μυκονιάτες άφησαν να φτάσει η κατάσταση μέχρι εδώ.Αν ταξιδέψει κανείς σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως το Μονακό, οι Κάννες ή η Ταϊλάνδη, θα διαπιστώσει ότι δεν κυκλοφορούν γουρούνες παντού και ότι η οδική συμπεριφορά είναι πολύ πιο οργανωμένη και ασφαλής.Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό όραμα για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η Μύκονος. Και έτσι το νησί κατάντησε να θεωρείται από πολλούς ένας από τους πιο επικίνδυνους προορισμούς για διακοπές, όσον αφορά την οδική ασφάλεια.Η Μύκονος δεν θα σωθεί φτιάχνοντας λεωφόρους. Θα σωθεί μόνο αν μπει ένα φρένο, όπως έχει μπει σε όλους τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.Εμείς, όμως, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του χρήματος και όχι τον δρόμο του μέτρου. Και γι' αυτό είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να πέφτουμε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον τοίχο που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε», έγραψε ο Πέτρος Νάζος.

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