Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

Snapshot Δύο άνδρες ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών,μολόγησαν τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο και υπέδειξαν το σημείο όπου έθαψαν τη σορό του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το έγκλημα συνέβη το βράδυ της 24ης Ιουλίου, όταν οι δράστες ακινητοποίησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα το θύμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο εγκατέλειψαν σε κοντινή περιοχή.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Ναυπλίου σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 59χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί πριν από μία εβδομάδα στην περιοχή των Ιρίων, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους και οδήγησαν τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχαν αποκρύψει τη σορό του θύματος.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν την Κυριακή 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Πώς έγινε το έγκλημα

Η εξαφάνιση του 59χρονου είχε δηλωθεί το βράδυ της 25ης Ιουλίου από συγγενικό του πρόσωπο. Από την πολύμηνη αξιολόγηση των στοιχείων και των ευρημάτων προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Μετά τις ομολογίες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βράδυ της Κυριακής τη σορό του 59χρονου σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή των Ιρίων, στο σημείο που είχαν υποδείξει οι ίδιοι. Στον χώρο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Κατά πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, κατά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ενέργεια, ωστόσο επιχείρησαν να μεταθέσουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το θανατηφόρο χτύπημα, υποδεικνύοντας τον συνεργό τους ως φυσικό αυτουργό.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και του ανακριτή Ναυπλίου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

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