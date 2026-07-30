Ναύπλιο: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον αγνοούμενο 58χρονο ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό

Snapshot Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 58χρονου ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο Ναύπλιο, οι έρευνες στις Ιρίους συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Στις έρευνες συμμετέχουν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, το Λιμενικό Σώμα και εθελοντές.

Βρέθηκε το όχημα του αγνοούμενου σε δύσβατη περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές αξιολογούν όλα τα στοιχεία και δεν αποκλείουν κανένα σενάριο για την τύχη του 58χρονου.

Η οικογένεια και το περιβάλλον του παραμένουν σε αγωνία περιμένοντας νέα που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του. Snapshot powered by AI

Χωρίς νεότερα στοιχεία παραμένει η υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου από το Ναύπλιο, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και εθελοντές που πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των Ιρίων.

Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να μπορεί να οδηγήσει τις Αρχές στα ίχνη του 58χρονου ή να φωτίσει τις συνθήκες της εξαφάνισής του, όπως μεταδίδουν οι ιστότοποι NeaArgolidas και argolikianaptiksi

Κεντρικό σημείο των ερευνών αποτελεί το όχημα του αγνοούμενου, το οποίο βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες

Το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου εξετάζεται προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ευρήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο για την τύχη του 58χρονου. Η απουσία οποιασδήποτε ένδειξης μέχρι σήμερα διατηρεί την υπόθεση ανοιχτή.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του παραμένουν σε αγωνία, περιμένοντας μια θετική εξέλιξη και οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του.

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