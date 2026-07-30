Χούθι: «Δεν ήμασταν εμείς στο λιμάνι της Νταμιέτας»

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι της Νταμιέτας στην Αίγυπτο.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά στο λιμάνι της Νταμιέτας προκλήθηκε από επίθεση με drone, χωρίς να έχει ακόμη αναληφθεί ευθύνη.

Δύο δεξαμενόπλοια LNG υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε μετά την επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας.

Παρά την επίθεση, οι δραστηριότητες στο λιμάνι της Νταμιέτας συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές.

Διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη χθεσινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Saba, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, ένας αξιωματούχος του γραφείου εξωτερικών υποθέσεων του κινήματος δήλωσε ότι «οι αναφορές ότι η Υεμένη στόχευσε ένα πλοίο στο λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, είναι αβάσιμες».

Χθες, μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοίο αποθήκευσης φυσικού αερίου στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτας.

Το Κάιρο επιβεβαιώνει ότι η πυρκαγιά στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από drone

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η χθεσινή πυρκαγιά στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την πρώτη που πλήττει τη χώρα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο δεξαμενόπλοια LNG υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, η οποία, σύμφωνα με τη βρετανική ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης ασφάλειας Ambrey, ξέσπασε μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εγκατάσταση αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG που ανήκει και λειτουργεί από τις ΗΠΑ.

Ενώ ενεργειακές εγκαταστάσεις σε άλλα μέρη της περιοχής έχουν πληγεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Αίγυπτος έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει.

Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι μια προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «προκλήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος» και ότι κανείς δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη.

Διεξάγεται έρευνα «για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Η αιγυπτιακή λιμενική αρχή δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά παρά την επίθεση. Η Kpler αναγνώρισε τα κατεστραμμένα πλοία ως το πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Energos Winter και το πλοίο μεταφοράς LNG GasLog Salem, σημειώνοντας ότι μεταφέρθηκαν στα ανοιχτά μετά το περιστατικό. Ένα πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από τουλάχιστον ένα άγνωστο drone και η φωτιά στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο δεύτερο πλοίο.

Ο πρώην επικεφαλής της Λιμενικής Αρχής της Νταμιέτας, Υποστράτηγος Ayman Salah, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP την Τετάρτη ότι το πλοίο επαναεριοποίησης ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο πλοίο μεταφοράς LNG στο λιμάνι. Εν τω μεταξύ, η Λιμενική Αρχή της Νταμιέτας δήλωσε ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά μετά τη χθεσινή πυρκαγιά.

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