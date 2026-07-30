Ρέθυμνο: Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει τη φωτιά στον Ασώματο

Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασώματο Ρεθύμνου.

Ο καπνός ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Έγιναν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των εναέριων μέσων αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρίψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνθηκών μηδενικής ορατότητας (λόγω καπνού) και των αναταράξεων.

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