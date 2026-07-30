Τα υπερσύγχρονα Canadair CL-515 που περιμένει η ΕΕ και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα πρωτοστάτησε ώστε να επανεκκινήσει η καναδική γραμμή παραγωγής των Canadair, νέας γενιάς πλέον, η οποία είχε κλείσει το 2015

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τα υπερσύγχρονα Canadair CL-515 που περιμένει η ΕΕ και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέας γενιάς Canadair CL515, που είχε διακοπεί το 2015.
  • Η ΕΕ έχει παραγγείλει πάνω από 20 Canadair CL515, με την Ελλάδα να λαμβάνει επτά, από τα οποία δύο θα διατεθούν στο ευρωπαϊκό συντονιστικό κέντρο πολιτικής προστασίας.
  • Τα νέα CL515 έχουν αυξημένες δυνατότητες, όπως μεταφορά 6 τόνων νερού, γρήγορο ανεφοδιασμό από υδάτινες επιφάνειες και επιχειρήσεις σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ακόμα και νύχτα.
  • Η πρώτη παράδοση των CL-515 στην Ελλάδα αναμένεται το 2028, αντικαθιστώντας τα παλαιά μοντέλα CL215 και CL415 που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές χώρες.
  • Τα νέα Canadair θα συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των mega πυρκαγιών στην Μεσόγειο, επιτρέποντας γρήγορες ρίψεις νερού κοντά σε υδάτινες πηγές και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.
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Επανήλθε τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο η συζήτηση για ενίσχυση των ευρωπαϊκών στόλων πυροσβεστικών αεροσκαφών, μετά τις τεράστιες φωτιές σε χώρες της ΕΕ.

Οι εντυπωσιακές δυνατότητες των CL-515

Μια συζήτηση στην οποία η Ελλάδα έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και που στον πυρήνα της βρίσκεται η εν εξελίξει παραγγελία της νέας γενιάς αμφίβιων αεροσκαφών «Canadair», τύπου CL-515.

Τα 515 μπορούν να μεταφέρουν 6 τόνους νερού, να ανεφοδιαστούν από θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια εντός 12 δευτερολέπτων, να επιχειρήσουν ακόμα και σε πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες και να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού ακόμα και τη νύχτα, αναβαθμίζοντας αισθητά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης.

Επτά από τα πρώτα CL-515 στην Ελλάδα

Η ΕΕ έχει παραγγείλει, σε πρώτη φάση, περισσότερα από 20 αεροσκάφη τύπου CL-515 για τις ανάγκες των κρατών μελών. Η Ελλάδα θα λάβει «μερίδα του λέοντος» από τα νέα Canadair, επτά τον αριθμό, και θα διαθέσει δύο από αυτά στο ευρωπαϊκό συντονιστικό κέντρο πολιτικής προστασίας, το οποίο κατευθύνει τις εφεδρείες του όπου υπάρχει ανάγκη.

Η Ελλάδα ήταν, άλλωστε, μία από τις λιγοστές χώρες που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να γίνει η ομαδική ευρωπαϊκή παραγγελία των Canadair νέας γενιάς, καθώς η παλιά γραμμή παραγωγής της καναδικής εταιρείας Bombardier έκλεισε το 2015, λόγω έλλειψης παραγγελιών.

Χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ενδιαφερόμενων μελών της ΕΕ ώστε να πειστεί η επίσης καναδική De Havilland, που έκτοτε είχε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα, ώστε να ανοίξει εκ νέου η γραμμή παραγωγής.

Ήδη τη διετία 2020-21 η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που επιδίωξαν τις πρώτες παραγγελίες και σταδιακά συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός χωρών ώστε να κλείσει η συνολική συμφωνία μεταξύ της De Havilland και της ΕΕ, το 2024. Έκτοτε έχουν προστεθεί κι άλλες παραγγελίες από μεμονωμένα κράτη μέλη της Ένωσης, με τα προς παράδοση αεροπλάνα να ανέρχονται περίπου σε 40.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο υπουργικό

«Θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα παραλάβει πρώτη το πρώτο CL-515 επιβεβαίωσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο και ο επικεφαλής στρατηγικής της De Havilland, Ζαν-Φιλίπ Κοτ. Η πρώτη παράδοση αναμένεται το 2028. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ικανά αλλά «γερασμένα» μοντέλα CL-215 και CL-415.

Η σημασία της απόκτησης των νέων Canadair

Τα νέα Canadair μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο «όπλο» στις μάχες κατά των mega πυρκαγιών, που θρέφονται από την κλιματική αλλαγή. Χαρακτηριστικά των mega πυρκαγιών, που έχουμε αντιμετωπίσει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι επεκτείνονται ταχύτατα στην ξεραμένη βλάστηση, φτάνουν σε θερμοκρασίες που αψηφούν τα παραδοσιακά μέσα πυρόσβεσης, μπορούν να υπερπηδήσουν αντιπυρικές ζώνες που άλλοτε ήταν υπεραρκετές και συχνά παραμένουν εξαιρετικά ενεργές και τα άνυδρα καλοκαιρινά βράδια, ενώ άλλοτε η βραδινή υγρασία συνέβαλε στο έργο των πυροσβεστών.

Μολονότι δεν υπάρχει μαγική λύση έναντι των mega πυρκαγιών, το γεγονός ότι τα αμφίβια Canadair μπορούν να ανεφοδιαστούν γρήγορα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, καθώς η απόσταση κάθε μετώπου από τη θάλασσα είναι σχετικά μικρή, επιτρέποντας στα αεροσκάφη πολύ συχνές ρίψεις. Τα εναέρια μέσα σπανίως σβήνουν μία δασική φωτιά, μπορούν όμως να την προσβάλλουν άμεσα και να περιορίσουν την εξάπλωσή της, δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες στις επίγειες δυνάμεις ώστε να την «αποτελειώσουν».

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