Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν στο Μαλάκι

Snapshot Ένας 57χρονος άνδρας εντοπί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή του Μαλακίου στον Βόλο.

Στο σώμα του βρέθηκαν αμυχές που εξετάζονται ως προς τη σχέση τους με τα αίτια θανάτου.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατος προήλθε από πνιγμό ή τραυματισμό πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατροδικαστική εξέταση.

Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα ένας 57χρονος άνδρας στην περιοχή Μαλάκι του Βόλου. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πρόσωπό του εντοπίστηκαν ορισμένες αμυχές, εύρημα που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τον ιστότοπο thenewspaper.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό ή αν είχε προηγηθεί τραυματισμός, πιθανώς από πρόσκρουση σε βράχια, πριν καταλήξει στη θάλασσα

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

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