Η σωστή θερμοκρασία πόσιμου νερού για βέλτιστη ενυδάτωση και πέψη

Νερό κρύο, χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου; Τι σημασία έχει η επιλογή σας.

Newsbomb

Η σωστή θερμοκρασία πόσιμου νερού για βέλτιστη ενυδάτωση και πέψη
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Είναι αλήθεια ότι το κρύο νερό «ενυδατώνει καλύτερα», ενώ το χλιαρό νερό «διεγείρει την πέψη»; Τα στοιχεία είναι λιγότερο εντυπωσιακά απ’ ό,τι υποδηλώνουν πολλοί τέτοιοι ισχυρισμοί ευεξίας. Το νερό σε οποιαδήποτε ασφαλή θερμοκρασία κατάποσης υποστηρίζει την ενυδάτωση και η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι συνήθως εκείνη, που σας αρέσει αρκετά, ώστε να πίνετε τακτικά.

Η θερμοκρασία του πόσιμου νερού μπορεί να έχει σημασία σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Το δροσερό νερό μπορεί να είναι πιο εύκολο να καταναλωθεί κατά τη διάρκεια ζέστης ή άσκησης, ενώ το χλιαρό νερό μπορεί να είναι πιο ήπιο για ορισμένα πεπτικά ή φαρυγγικά συμπτώματα.

Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία νερού για καλύτερη ενυδάτωση;

Για την κανονική καθημερινή ενυδάτωση, δεν υπάρχει ιατρικά καθιερωμένη ιδανική θερμοκρασία. Μόλις καταπιείτε το νερό, είτε είναι κρύο, είτε χλιαρό, είτε σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτει υγρά στο σώμα. Η ποσότητα που καταναλώνεται, οι απώλειες υγρών και η υφή (π.χ. επιτραπέζιο, μεταλλικό, βρύσης) έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη θερμοκρασία.

Το δροσερό νερό μπορεί να έχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια άσκησης ή ζεστού καιρού, επειδή μπορεί να είναι αναζωογονητικό και να ενθαρρύνει μεγαλύτερη κατανάλωση/ενυδάτωση. Σε μια πολύ μικρή μελέτη επί 6 αφυδατωμένων αθλητών που ασκούνταν σε ακραία ζέστη, ήπιαν το περισσότερο νερό και πέτυχαν την καλύτερη ισορροπία υγρών όταν τους δόθηκε νερό στους περίπου 16°C. Επειδή η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας και περιελάμβανε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον, αυτός ο αριθμός δεν αποτελεί καθολική συνταγή.

Τα κρύα ροφήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του σώματος κατά τη διάρκεια ορισμένων ασκήσεων, αν και οι μελέτες δεν έχουν δείξει σταθερά καλύτερη απόδοση ή συνολική ισορροπία θερμότητας. Επιλέξτε δροσερό νερό όταν σας βοηθά να πίνετε αρκετά, όχι επειδή είναι εγγενώς πιο ενυδατικό.

Βελτιώνει το ζεστό νερό την πέψη;

Η επαρκής πρόσληψη υγρών υποστηρίζει την πέψη σε κάθε θερμοκρασία. Το νερό βοηθά στην μαλάκυνση των κοπράνων και υποστηρίζει τις φυσιολογικές κενώσεις, ιδιαίτερα όταν η χαμηλή πρόσληψη υγρών συμβάλλει στη δυσκοιλιότητα.

Τα στοιχεία για ένα επιπλέον πεπτικό όφελος από το ζεστό νερό παραμένουν περιορισμένα. Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή που περιελάμβανε 60 άτομα μετά από χειρουργική επέμβαση στη χοληδόχο κύστη διαπίστωσε ότι 200 ml νερού στους 37°C μείωσαν τον χρόνο μέχρι την πρώτη αποβολή αερίων. Δεν άλλαξε σημαντικά τον χρόνο μέχρι την πρώτη κένωση του εντέρου και τα αποτελέσματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα σε υγιείς ανθρώπους.

Μια άλλη μικρή μελέτη σε 11 νεαρούς άνδρες διαπίστωσε ότι 500 ml πολύ κρύου νερού μείωσαν προσωρινά τις συσπάσεις του στομάχου σε σύγκριση με το θερμότερο νερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κρύο νερό «σταματά την πέψη». Δείχνει ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τη δραστηριότητα του στομάχου υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι υγιείς ενήλικες πρέπει να αποφεύγουν τα κρύα ποτά με τα γεύματα.

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Ποια θερμοκρασία πρέπει να επιλέξετε σε κάθε περίσταση;

Η επιλογή εξαρτάται από την άνεση και τις περιστάσεις:

  • Δροσερό νερό, περίπου 10–20°C: Χρήσιμο κατά τη διάρκεια άσκησης, ζεστού καιρού ή όποτε σας ενθαρρύνει να πίνετε περισσότερο.
  • Νερό σε θερμοκρασία δωματίου: Μια πρακτική καθημερινή επιλογή και συχνά άνετη με τα γεύματα.
  • Ζεστό νερό, περίπου στη θερμοκρασία του σώματος: Μπορεί να είναι καταπραϋντικό, όταν ο λαιμός είναι ερεθισμένος ή τα κρύα ποτά προκαλούν δυσφορία.
  • Ζεστό νερό: Δεν προσφέρει αποδεδειγμένο πλεονέκτημα ενυδάτωσης και θα πρέπει να αφήνεται να κρυώσει πριν το πιείτε.

Αποφύγετε τα ποτά άνω των 65°C. Η επανειλημμένη κατανάλωση πολύ ζεστών ποτών έχει ταξινομηθεί ως πιθανώς καρκινογόνος, επειδή η θερμική βλάβη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία έχει σημασία ιατρικά;

Τα άτομα με αχαλασία, μια διαταραχή που δυσκολεύει την κατάποση, μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα κρύα υγρά επιδεινώνουν τα συμπτώματα, ενώ τα θερμότερα ποτά μπορεί να τα πίνουν πιο άνετα. Η επίμονη δυσκολία στην κατάποση απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια εμέτου ή διάρροιας, η προτεραιότητα είναι η αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών. Χρησιμοποιήστε τη θερμοκρασία που είναι πιο ανεκτή και πίνετε συχνά μικρές γουλιές, αντί να πιέζεστε να πιείτε απότομα μεγάλο όγκο νερού.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το ζεστό νερό να «κάψει λίπος» ή να «αποτοξινώσει» το σώμα;

Όχι. Το νερό υποστηρίζει την κανονική λειτουργία των νεφρών και του εντέρου, αλλά η θέρμανσή του ούτε «λιώνει το λίπος», ούτε «απομακρύνει τις τοξίνες» πιο αποτελεσματικά. Η αντικατάσταση των ζαχαρούχων ποτών με σκέτο νερό μπορεί να μειώσει την πρόσληψη θερμίδων, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του νερού.

Συμπέρασμα

Για τους περισσότερους η βέλτιστη θερμοκρασία νερού είναι εκείνη που κάνει την τακτική κατανάλωση ευκολότερη για εσάς. Το δροσερό νερό μπορεί να είναι προτιμότερο κατά τη διάρκεια ζέστης και άσκησης, ενώ το ζεστό μπορεί να είναι καταπραϋντικό και να επηρεάσει σε μέτριο βαθμό την πεπτική δραστηριότητα.

Η θερμοκρασία είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την επαρκή κατανάλωση.

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