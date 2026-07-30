Φωτιά στην Πάρο: Αφέθηκε ελεύθερος ο Δήμαρχος – Περαιτέρω έρευνα ζήτησε ο εισαγγελέας

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για τη φωτιά

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στην Πάρο: Αφέθηκε ελεύθερος ο Δήμαρχος – Περαιτέρω έρευνα ζήτησε ο εισαγγελέας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δήμαρχος Πάρου και άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο νησί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση πριν από απαγγελία κατηγοριών.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ Πάρου, που ανήκει στην περιουσία του Δήμου, και η εμπλοκή των συλληφθέντων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους.
  • Ο δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι προτεραιότητα του Δήμου ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και υπογράμμισε τη συμμετοχή του στον συντονισμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης.
  • Εκφράστηκε απογοήτευση από τον δήμαρχο για τον τρόπο που οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζητώντας σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την προσφορά των αιρετών.
  • Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς και κατοίκους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες είχαν φτάσει σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ερμούπολης, προερχόμενοι από την Πάρο, και αμέσως μετά την άφιξή τους οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ της Πάρου.

Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαγγελία κατηγοριών.

Μετά την εξέταση των στοιχείων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε την απελευθέρωσή τους, κρίνοντας ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η δήλωση του δημάρχου Πάρου

Μετά την απόφαση, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, προχώρησε σε δημόσια δήλωση, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία του νησιού.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ διαχρονικά το νησί μου, τόσο ως έπαρχος όσο και ως δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, είναι συχνό στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Πρωταρχική μας προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Ο κ. Μπιζάς υπογράμμισε ότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων και συμμετείχε στον συντονισμό της διαδικασίας κατάσβεσης, με τη διάθεση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου.

«Υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, με όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους εθελοντές και τους δασοπυροσβέστες», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. «Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ, όμως, να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε τον δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών, προκειμένου να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Πάρου πρόσθεσε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και η προσφορά όσων υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παραλίεςκαι νησιά

«Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με τρόπο που να μην προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την προσφορά μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχαρίστησε τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τους αιρετούς της Πάρου, τους υπαλλήλους του Δήμου και όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 52η φορά στη Χαβάη: «Σιντριβάνι» λάβας ύψος 150 μέτρων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει τη φωτιά στον Ασώματο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: «Δεν ήμασταν εμείς στο λιμάνι της Νταμιέτας»

18:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Οι εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν προχωρήσουν τα σχέδια της FIFA

18:16ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ - Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου στην Αττική

18:15ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν προειδοποιεί δύο ευρωπαϊκές χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση βάσεών τους από τις ΗΠΑ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο «Super Star» - Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη ... διασωσή του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Τα υπερσύγχρονα Canadair CL-515 που περιμένει η ΕΕ και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας για την απόκτησή τους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παρελήφθη 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα από την Πρέβελη

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Συγκινητικό βίντεο - Κάνει τα πρώτα βήματά του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τις πιο ισχυρές ριπές

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Τανάγρα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες για το Κυπριακό

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν στο Μαλάκι

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Η σωστή θερμοκρασία πόσιμου νερού για βέλτιστη ενυδάτωση και πέψη

17:28LIFESTYLE

Μπλε Ώρες: Το πρώτο καθηλωτικό τρέιλερ είναι στον αέρα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Παρασκευή – Οι περιοχές που είναι στο «πορτοκαλί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 10 μποφόρ θεριεύουν τις φωτιές: Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες από τα πυροσβεστικά στην Κρήτη

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί δύο εβδομάδες έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Χωρίς ρεύμα Φολέγανδρος και Σίκινος

15:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, νέα πυρκαγιά στην Πάρο και «112» για εκκενώσεις – Όλα τα μέτωπα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

18:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Οι εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν προχωρήσουν τα σχέδια της FIFA

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Αναστάτωση στην πλατεία - Αντιδήμαρχος παρεμπόδισε ελέγχους και έβρισε αστυνομικούς - Απαντούν με μηνύσεις 

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

16:50ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν και άλλες καταρρέουν - Το βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου δεσμού

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική στιγμή για την Ιτέα: Υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία του λιμανιού της

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός στη θάλασσα 57χρονος που αγνοούνταν στο Μαλάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ