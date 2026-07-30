Γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν και άλλες καταρρέουν - Το βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου δεσμού

Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού και οι τέσσερις τύποι συμπεριφοράς 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν και άλλες καταρρέουν - Το βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου δεσμού
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού περιγράφει τέσσερις τύπους δεσμών που επηρεάζουν τον τρόπο που σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους.
  • Το βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης σχέσης είναι η αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των συντρόφων.
  • Οι τύποι συναισθηματικού δεσμού δεν είναι στατικοί και εξελίσσονται ανάλογα με τις εμπειρίες και τις σχέσεις στη ζωή μας.
  • Οι σχέσεις της παιδικής ηλικίας με γονείς και φίλους επηρεάζουν διαφορετικά τις ενήλικες σχέσεις μας.
Snapshot powered by AI

Η αναζήτηση μιας φόρμουλας που να εξηγεί γιατί ορισμένες σχέσεις ανθίζουν ενώ άλλες διαλύονται, έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών ερευνών, με την επικρατέστερη σήμερα να είναι είναι η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory).

Ακόμα και στο TikTok, οι χρήστες χρησιμοποιούν όρους όπως «αγχώδης», «αποφευκτικός» και «ασφαλής» (σ.σ. χαρακτηριστικούς της προαναφερθείσας θεωρίας), για να εξηγήσουν γιατί στις προσωπικές τους σχέσεις, ερωτεύονται, συγκρούονται ή απομακρύνονται. Ωστόσο, ο Amir Levine, ο ψυχίατρος που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού πριν από 15 χρόνια, υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από τους τύπους δεσμών, δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Οι τύποι του συναισθηματικού δεσμού, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με ερωτικούς συντρόφους, μέλη της οικογένειας, φίλους και άλλους ανθρώπους, δεν είναι ούτε τύποι προσωπικότητας ούτε προκαθορισμένα μοτίβα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Levine, πρόκειται για πρότυπα συμπεριφοράς, που διαφέρουν από σχέση σε σχέση και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς «αλλάζουν και μεταμορφώνονται ανάλογα με τις εμπειρίες της ζωής μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας», λέει ο Levine στην Washington Post. Ο Levine, σήμερα αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia, οδηγήθηκε στη μελέτη του θέματος, μέσα από τη δική του προσωπική εμπειρία. Οδεύοντας προς τη δεκαετία των 40 ετών και ενώ ολοκλήρωνε την ειδικότητά του στην Ψυχιατρική σε μια μονάδα, όπου μητέρες που είχαν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, μάθαιναν να δημιουργούν πιο ασφαλείς δεσμούς με τα παιδιά τους, η δική του ερωτική σχέση έληξε απροσδόκητα. Ένα βράδυ, καθώς μελετούσε τη βιβλιογραφία, έπεσε πάνω στις έρευνες για τους τύπους συναισθηματικού δεσμού των ενηλίκων, που περιγράφουν τέσσερα βασικά πρότυπα, με τα οποία οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις σχέσεις:

  • Ασφαλής συναισθηματικός δεσμός (Secure): Τα άτομα εμπιστεύονται τους άλλους και νιώθουν άνετα τόσο με την οικειότητα όσο και με την αυτονομία.
  • Αμφιθυμικός - Αγχώδης συναισθηματικός δεσμός (Anxious): Επιθυμούν έντονα την εγγύτητα, αλλά φοβούνται την απόρριψη ή την εγκατάλειψη.
  • Αποφευκτικός συναισθηματικός δεσμός (Avoidant): Δίνουν προτεραιότητα στην ανεξαρτησία και διατηρούν συναισθηματική απόσταση, ακόμη και από ανθρώπους που αγαπούν.
  • Αποδιοργανωμένος συναισθηματικός δεσμός (Disorganized): Ταλαντεύονται ανάμεσα στην ανάγκη για σύνδεση και στην απομάκρυνση, καθώς βλέπουν τις σχέσεις, άλλοτε ως πηγή ασφάλειας και άλλοτε ως πηγή κινδύνου.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης σχέσης είναι η αίσθηση ασφάλειας. Η εμπιστοσύνη, η συναισθηματική ασφάλεια και η βεβαιότητα ότι μπορείς να βασιστείς στον άλλον αποτελούν τα θεμέλια για ειλικρινή επικοινωνία, βαθύτερη οικειότητα και μακροχρόνια δέσμευση. Ο Levine λέει ότι η κατανόηση των τύπων συναισθηματικών δεσμών τον βοήθησε να αποκτήσει μια διαφορετική οπτική: «Οι άνθρωποι αγαπούν με διαφορετικούς τρόπους και έχουν διαφορετικές ανάγκες ως προς την εγγύτητα. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό».

Καθώς όμως η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού πέρασε από τα ψυχολογικά ιατρεία στα podcasts και τις εφαρμογές γνωριμιών, ο Levine παρακολούθησε τις βασικές έννοιες της θεωρίας του, να απλοποιούνται υπερβολικά -και σε ορισμένες περιπτώσεις να διαστρεβλώνονται.

Ο ρόλος των γονέων

Η πιο διαδεδομένη αντίληψη για τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού είναι ότι οι σχέσεις με τους γονείς ή τους βασικούς φροντιστές, στα πρώτα χρόνια της ζωής, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε εγγύτητα, ασφάλεια και σύνδεση ως ενήλικες.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη της Keely Dugan, επίκουρης καθηγήτριας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Missouri, έδειξε ότι τόσο οι σχέσεις με τους γονείς όσο και οι φιλίες της παιδικής ηλικίας αφήνουν διαρκές αποτύπωμα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2025 στο Journal of Personality and Social Psychology, παρακολούθησε 705 άτομα και τις οικογένειές τους από τη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με την Dugan, οι πρώιμες σχέσεις με τη μητέρα επηρεάζουν τη γενική στάση απέναντι στις στενές σχέσεις στην ενήλικη ζωή, ενώ οι φιλίες της παιδικής ηλικίας σχετίζονται ιδιαίτερα με τον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν αργότερα τις φιλίες και τις ερωτικές σχέσεις.

Παράλληλα, οι τύποι δεσμού δεν διαμορφώνονται αποκλειστικά στην παιδική ηλικία. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι σχέσεις της ενήλικης ζωής συνεχίζουν να παίζουν ρόλο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ψυχολογίας R. Chris Fraley, «πολλοί άνθρωποι, παρά το ότι είχαν υποστηρικτικούς φροντιστές, αισθάνονται ανασφάλεια στις ενήλικες σχέσεις τους. Και αντίστροφα, πολλοί που δεν είχαν ιδανικές παιδικές εμπειρίες καταφέρνουν να δημιουργήσουν ασφαλείς σχέσεις ως ενήλικες».

Οι ασφαλείς σχέσεις μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλό μας

«Στην ψυχοθεραπεία, οι άνθρωποι μιλούν συνήθως για τα δύσκολα παιδικά βιώματα ή τα μεγάλα τραυματικά γεγονότα. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σημαντικά», εξηγεί ο Levine. «Όμως σπάνια σκέφτονται τις μικρές καθημερινές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες έχουν τεράστια σημασία για τον εγκέφαλο». Ο ίδιος περιγράφει τον εγκέφαλο ως ένα «σύστημα κοινωνικής επανεκτίμησης», το οποίο παρακολουθεί διαρκώς το περιβάλλον, αναζητώντας ενδείξεις αποδοχής ή απόρριψης και αναπροσαρμόζει ανάλογα την αίσθηση ασφάλειας. Ακόμη και μικρές στιγμές απόρριψης, δεν είναι ασήμαντες για τον εγκέφαλο. Κάθε τέτοια εμπειρία προστίθεται στα δεδομένα, με τα οποία ο εγκέφαλος αξιολογεί αν ανήκουμε, αν προστατευόμαστε και αν είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους.

Οι νευροεπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ο εγκέφαλος διατηρεί την πλαστικότητά του σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες ασφάλειας μπορούν να αναδιαμορφώσουν τα νευρωνικά κυκλώματα που σχετίζονται με τον φόβο, την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ρύθμιση. Με τον καιρό, αυτό που κάποτε προκαλούσε απειλή, μπορεί να αρχίσει να μοιάζει οικείο και ασφαλές. «Αν δημιουργήσουμε πιο ασφαλείς σχέσεις, μπορεί να αλλάξει ακόμη και η δομή του εγκεφάλου μας», καταλήγει ο Levine.

(Πηγή: The Washington Post)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:55ANNOUNCEMENTS

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές της στο Ρέθυμνο

16:50ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί κάποιες σχέσεις αντέχουν και άλλες καταρρέουν - Το βασικό στοιχείο ενός επιτυχημένου δεσμού

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνδρο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις σε Παλαιόπολη και Κόλυμπο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο έξω από νοσοκομείο - Στις φλόγες το όχημα εν κινήσει

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί δύο εβδομάδες έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβίστηκαν από θαλάσσης 50 άτομα από την παραλία Πρέβελης - Βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εξετάζεται βλάβη στο όχημα που επέβαιναν οι δύο νεκροί πυροσβέστες

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική στιγμή για την Ιτέα: Υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία του λιμανιού της

15:52ANNOUNCEMENTS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος στην Αθήνα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή του τροπικού αγγελόψαρου Pomacanthus maculosus στα νερά της Νισύρου

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Χειροβομβίδα στον Ντογιάκο: Προφυλακιστέος και ο ισοβίτης που έδωσε την εντολή

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάλυμνο: Άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής, σηκώθηκε ελικόπτερο

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στον Εισαγγελέα ο δήμαρχος και ακόμη τρεις για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ - Έντονη αντίδραση από την ΠΕΔ

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη φυγόποινος στη Χαλκίδα: Τον αναζητούσαν σε όλη τη χώρα για απάτες και κλοπές

15:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, νέα πυρκαγιά στην Πάρο και «112» για εκκενώσεις – Όλα τα μέτωπα

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί δύο εβδομάδες έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

15:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, νέα πυρκαγιά στην Πάρο και «112» για εκκενώσεις – Όλα τα μέτωπα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Αναστάτωση στην πλατεία - Αντιδήμαρχος παρεμπόδισε ελέγχους και έβρισε αστυνομικούς - Απαντούν με μηνύσεις 

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άφατη θλίψη στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

11:23LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος-Βασίλης Χιώτης στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα»

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβίστηκαν από θαλάσσης 50 άτομα από την παραλία Πρέβελης - Βίντεο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στη Ρόδο: Είχε δέσει γαϊδούρια πίσω από το αγροτικό και τα έσερνε στο δρόμο - Μηνύσεις από φιλοζωικές

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

14:44NEWSBOMB

Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Μπατσί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ