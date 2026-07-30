Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί 2 εβδομάδες έστελνε μηνύματα

Ο άγνωστος εικάζεται πως είναι εκείνος που έστελνε καθησυχαστικά μηνύματα στην οικογένειά της

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κυψέλη: Έναν άνδρα αναζητούν οι αρχές για τη Σκωτσέζα στη βαλίτσα - Επί 2 εβδομάδες έστελνε μηνύματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι ελληνικές Αρχές αναζητούν έναν άγνωστο άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας στην Κυψέλη.
  • Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό της γυναίκας για να στέλνει μηνύματα στην οικογένειά της μετά τον θάνατό της.
  • Η κατάθεση του πατέρα της Elisabeth-Jane Ross βοήθησε τις Αρχές να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του κινητού και να περιορίσουν τις έρευνες.
  • Η σορός της 38χρονης βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.
  • Οι Αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, κρατήσεις ξενοδοχείων και στοιχεία πτήσεων για να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της και να εντοπίσουν τον ύποπτο.
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Νέα στοιχεία για την υπόθεση της 38χρονης Σκωτσέζας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, φέρνει στο φως η βρετανική εφημερίδα The Sun, η οποία επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για το πρόσωπο που, μετά τον θάνατο της 38χρονης, χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να στέλνει μηνύματα στην οικογένειά της, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Μία από τις θεωρίες που εξετάζουν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times είναι η 38χρονη να παρασύρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτήριο από κάποιον άστεγο, που την άφησε στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε.

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Καθοριστική για την έρευνα αποδείχθηκε η κατάθεση του πατέρα της Elisabeth-Jane Ross, δικηγόρου στο Εδιμβούργο. Όπως ανέφερε στους Έλληνες αστυνομικούς, για περίπου δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της κόρης του συνέχιζε να λαμβάνει γραπτά μηνύματα από το κινητό της. Σε ένα από αυτά αναγραφόταν: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο ησυχίας, θέλω να μείνω μόνη», καθησυχάζοντας τους οικείους της ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με τη Sun, τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς βοήθησαν τις Αρχές να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του κινητού τηλεφώνου και να περιορίσουν το πεδίο των ερευνών γύρω από τον άνθρωπο που το χρησιμοποιούσε.

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Η Elisabeth-Jane Ross, 38 ετών, από το Εδιμβούργο, ταυτοποιήθηκε επισήμως από τις ελληνικές Αρχές ως το θύμα της υπόθεσης. Η σορός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη, όταν κάτοικος της περιοχής, αναζητώντας την πηγή έντονης δυσοσμίας, εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ανθρώπινο άκρο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το κτίριο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, κρατήσεις σε ξενοδοχεία και στοιχεία αεροπορικών πτήσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 38χρονης και να εντοπίσουν τον άνδρα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο μετά τον θάνατό της.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου ή την πορεία της έρευνας, ενώ οι πληροφορίες που μεταδίδει η The Sun βασίζονται σε ανώνυμες αστυνομικές πηγές.

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